17歲女僅著內衣褲墜樓亡 相識4天男友沒報警、沒施救

從21樓墜樓死亡的17歲女子。（取材自華商報）

武漢 武昌區早前發生一起墜樓意外，年僅17歲的少女從居民樓21層天井墜落身亡，一名自稱男友的22歲男子供稱，兩人發生爭吵後，少女憤而跳樓。不過家屬對此表示懷疑，並提出諸多疑點。目前男子已被刑事拘留。

華商報報導，17歲少女的親人表示，當時涉案男子聲稱兩人是情侶，當晚兩人吵架後，分別站上兩個天井鬧著要跳樓，最後女孩跳樓了，男孩卻沒跳，也沒有報警和施救，獨自離開了現場。

親友更感蹊蹺的是，「小區居民第二天早晨發現我堂妹遺體時，她的身上只穿了內衣內褲，武漢的夜裡那麼冷，為什麼只穿內衣內褲跳樓，我們難以理解，也更不相信那個男生的說法。」

女孩從居民樓21層天井墜樓身亡。（取材自華商報）

親友補充到，少女和男子認識才四天，懷疑男子是否騙財或者騙色，才導致她從21樓摔下；親友並說，兩人在天井吵架時隔得很遠，「4個電梯的距離，如果一個人在一個天井，都吵著要跳樓，隔壁鄰居一定也能聽見」，質疑為何沒有目擊證人。

據透露，少女2016年離家出走，在街上突然跳上一名男子的車輛到了湘潭；雖然家人隨即趕往將她接回家，但幾天後又一次在深夜時分離家出走了。少女這幾年一直輾轉各地打工，2018年到了武漢，最近聽說在學習紋身。就在去世前幾天，她曾經跟別人說，想要找個男朋友，未來好好過日子。