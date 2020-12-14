爸是領導？ 奔馳女狂掃學生單車 遭質問回懟：你們擋路

奔馳女車主推倒學生們停在路邊的自行車，引來當時站在一旁的學生抗議。（視頻截圖）

一則視頻近日在網路引起熱議，主角是一名廣東女司機，駕著一輛高檔奔馳轎車到一所學校附近，卻為了開路而推到學生們停在路邊的自行車。學生們抗議後，女車主竟然喊道：「我爸是學校的！」疑似是學校領導的親友，想仗勢欺人。

來源：YouTube

搜狐報導，曝光的視頻顯示，一輛奔馳轎車停在路中央，發現路邊停了一輛轎車導致路寬變窄，她的奔馳過不了。於是女司機下車走到路邊、學生們停放的自行車旁，「霸氣」伸手，推倒了十幾輛車，接著自顧自地回到自己車旁。

而學生們當時就站在一旁，對女司機的行為憤怒不已，有學生質問女子：「妳有病吧？」女司機回懟：「你們擋住我的路了。」隨即雙方吵了起來，女司機向學生們喊道：「我爸是學校的！」似乎暗示父親是學校領導，想仗勢欺人。

這句話一出，當場就有學生「哇」地叫了起來，充滿濃濃的諷刺意味。而她的行徑被拍下後上傳至網路，網友紛紛留言，有人嘲笑她本來是想喊「學校是我爸的」，並調侃「她爸是學校保潔大爺」；有人直指事發小徑本就不允許汽車 駛入，「關自行車什麼事？」；也有人保持中立，「如果占著理，應該告訴別人，他們放這裡就是不對的，我推倒了也不怕……搬老爸出來還不是想以權壓私，還懟？」