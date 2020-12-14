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被指「洗黑錢」？ 西安8旬婦遠程刷臉遭騙238萬元

中國新聞組╱上海14日電
警方在貴州省將該電信詐騙團夥中的四名嫌疑人抓獲。(取材自澎湃新聞)
警方在貴州省將該電信詐騙團夥中的四名嫌疑人抓獲。(取材自澎湃新聞)

近年來電信詐騙手法不斷升級更新。西安一名八旬老太太日前就被騙走了238萬元人民幣，歹徒只用了短短五天，以遠程操控軟件就騙到手，而這238萬元中有100萬是這位老婦的積蓄，令她相當痛心。

澎湃新聞報導，西安市雁塔區80多歲的張阿姨今年8月突然接到一通電話，對方自稱是北京市的公檢法，並且有相關的文書，說老太太已經涉嫌洗黑錢，還聲稱如果張阿姨將錢匯到對方的安全帳戶以後，張阿姨就可以免受到刑事的處罰。

電話中，對方直言涉案洗錢金額238萬元，急需張阿姨提供238萬元配合調查，如果證實清白，立即退還這筆錢。對方還稱已經在張阿姨家附近抓到了個別嫌犯，想要博取老人家的信任。

據報導，更可惡的是，為了讓張阿姨湊齊238萬元，對方還慫恿她找親朋好友借錢，另外，歹徒想要盡快拿到這筆鉅款，還通過QQ發送了一個遠程控制的軟體給張阿姨讓她登錄後，歹徒就能在遠端透過網路控制張阿姨的手機，操縱張阿姨手機裡的網銀進行轉帳。

歹徒一步步指導張阿姨用手機前置攝像頭對著自己的臉部，完成人臉識別，還騙老太太說這種行為是為了凍結銀行帳戶，必須是本人的人臉操作才行。

報導說，就這樣，對方通過遠程操控，將張阿姨兩張銀行卡中的238萬元轉向了19個人的21個帳戶內，過程中只花了短短五天。

警方發現後迅速展開調查，並在貴州省將該電信詐騙團夥中的四名嫌疑人抓獲，其中一人還是名在校女大學生。其餘嫌疑人，警方也在繼續調查當中。

男子通過QQ給老太太發送了一個遠程控制的軟件。 (取材自澎湃新聞)
男子通過QQ給老太太發送了一個遠程控制的軟件。 (取材自澎湃新聞)

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