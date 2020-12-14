德媒：有華為員工拒絕刺探思科軟件 被開除或降職

華為5G設備遭歐美等國封堵，德媒又指華為要求員工刺探競爭對手思科的軟件。（取材自Getty Images）

據德國 《世界報》報導，中國電信巨頭華為 公司設在德國慕尼黑的研發團隊指稱，該團隊的一名負責人曾於2019年3月要求成員以違反版權的方式刺探美國 高科技公司思科公司的一款軟件，因為拒絕接受這一任務，一些成員遭到內部懲罰，或者被降職，或者被解除勞動合同。

根據《世界報》掌握的大量文字通訊往來紀錄，華為慕尼黑研究所一研發團隊的負責人曾要求手下的IT專家研究思科公司的一款重要軟件，並以未經授權的形式模仿。報導稱，這項任務可能直接來自於華為在中國的總部。

據報導，團隊成員表示，他們曾試圖拒絕接受這項任務，並且要求與法務部門澄清問題。但是他們並未能與法務部門了解澄清法律問題。

在這一團隊拒絕完成這項任務之後，團隊中一些成員開始感受到後果：一名工作人員被解除了勞動合同，另外一名工作人員被降職，還有一名自由工作者的合同沒有得到延長。

報導指出，對於部分員工因為拒絕接受這項任務而遭到解雇或降職的說法，華為德國分公司回應稱，這些指控均不符合事實。

華為公司稱，他們已經對這件事進行了內部調查，在任何時候都不存在「違反外部法律、合同要求或內部政策的情況」，「侵犯知識產權的做法從未發生過，公司也從未計畫或做出過這方面的打算」。

華為是全球最大的通訊設備生產企業之一，在5G通訊技術方面擁有領先優勢。美國和英國等一些國家出於安全考慮，已經將華為排除在5G通訊網絡建設之外。美國還向歐洲其它國家施加壓力，要求這些國家同樣排除華為的產品。