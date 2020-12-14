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德媒：有華為員工拒絕刺探思科軟件 被開除或降職

中國新聞組／北京14日電
華為5G設備遭歐美等國封堵，德媒又指華為要求員工刺探競爭對手思科的軟件。（取材自Getty Images）
華為5G設備遭歐美等國封堵，德媒又指華為要求員工刺探競爭對手思科的軟件。（取材自Getty Images）

德國《世界報》報導，中國電信巨頭華為公司設在德國慕尼黑的研發團隊指稱，該團隊的一名負責人曾於2019年3月要求成員以違反版權的方式刺探美國高科技公司思科公司的一款軟件，因為拒絕接受這一任務，一些成員遭到內部懲罰，或者被降職，或者被解除勞動合同。

根據《世界報》掌握的大量文字通訊往來紀錄，華為慕尼黑研究所一研發團隊的負責人曾要求手下的IT專家研究思科公司的一款重要軟件，並以未經授權的形式模仿。報導稱，這項任務可能直接來自於華為在中國的總部。

據報導，團隊成員表示，他們曾試圖拒絕接受這項任務，並且要求與法務部門澄清問題。但是他們並未能與法務部門了解澄清法律問題。

在這一團隊拒絕完成這項任務之後，團隊中一些成員開始感受到後果：一名工作人員被解除了勞動合同，另外一名工作人員被降職，還有一名自由工作者的合同沒有得到延長。

報導指出，對於部分員工因為拒絕接受這項任務而遭到解雇或降職的說法，華為德國分公司回應稱，這些指控均不符合事實。

華為公司稱，他們已經對這件事進行了內部調查，在任何時候都不存在「違反外部法律、合同要求或內部政策的情況」，「侵犯知識產權的做法從未發生過，公司也從未計畫或做出過這方面的打算」。

華為是全球最大的通訊設備生產企業之一，在5G通訊技術方面擁有領先優勢。美國和英國等一些國家出於安全考慮，已經將華為排除在5G通訊網絡建設之外。美國還向歐洲其它國家施加壓力，要求這些國家同樣排除華為的產品。

華為 美國 德國

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