代刪帖海撈25萬 網路水軍「首單」來自李子柒
浙江義烏兩名「網路水軍」，以替網紅「李子柒」處理負面輿情開創「有償刪帖事業」，短短幾個月內就大賺25萬元，但同時卻也惹上官非，被法院以非法經營罪，分別判處有期徒刑2年零10個月、3年，並被處罰金22萬元及沒收個人違法所得，可說賠了夫人又折兵。
澎湃新聞報導，1989年出生的馮女及1994年出生的黃男，自2019年9月開始在網上大打「代為刪帖」的廣告，不久就接獲來自各行各業的「訂單」；而第一筆生意，據說是替網紅「李子柒」處理負面輿情，生意大好時還可以把訂單「轉包」出去， 短短幾個月內就獲利近25萬元。
中國國家網信辦11月5日決定，從當日開始開展為期兩個月的網路「有償刪帖」問題專項整治。重點清理「招募水軍」「刪除差評」「負面優化」等推廣信息及相關虛假謠言信息；集中處置參與有償刪帖的自媒體帳號、批量轉發虛假信息的「水軍」帳號；整治打著輿論監督名義敲詐勒索，及放任「有償刪帖」信息發布傳播的網站平台。
馮女與黃男很快遭到鎖定，隨後被依違反國家規定、通過信息網路有償提供刪除信息服務，擾亂了市場秩序遭法辦。法院認定，馮女黃男的行為均已構成非法經營罪，分別被判刑2年零10個月、3年，並被處罰金22萬元及沒收個人違法所得。
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