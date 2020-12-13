代刪帖海撈25萬 網路水軍「首單」來自李子柒

浙江義烏兩名「網路水軍」因有償刪帖獲刑，其中一人稱他的第一筆訂單是從專門負責處理網紅李子柒負面輿情的人那裡接來的。圖為李子柒。（取材自微博）

浙江義烏兩名「網路水軍」，以替網紅「李子柒」處理負面輿情開創「有償刪帖事業」，短短幾個月內就大賺25萬元，但同時卻也惹上官非，被法院以非法經營罪，分別判處有期徒刑2年零10個月、3年，並被處罰金22萬元及沒收個人違法所得，可說賠了夫人又折兵。

澎湃新聞報導，1989年出生的馮女及1994年出生的黃男，自2019年9月開始在網上大打「代為刪帖」的廣告，不久就接獲來自各行各業的「訂單」；而第一筆生意，據說是替網紅「李子柒」處理負面輿情，生意大好時還可以把訂單「轉包」出去， 短短幾個月內就獲利近25萬元。

中國 國家網信辦11月5日決定，從當日開始開展為期兩個月的網路「有償刪帖」問題專項整治。重點清理「招募水軍」「刪除差評」「負面優化」等推廣信息及相關虛假謠言信息；集中處置參與有償刪帖的自媒體帳號、批量轉發虛假信息的「水軍」帳號；整治打著輿論監督名義敲詐勒索，及放任「有償刪帖」信息發布傳播的網站平台。

馮女與黃男很快遭到鎖定，隨後被依違反國家規定、通過信息網路有償提供刪除信息服務，擾亂了市場秩序遭法辦。法院認定，馮女黃男的行為均已構成非法經營罪，分別被判刑2年零10個月、3年，並被處罰金22萬元及沒收個人違法所得。