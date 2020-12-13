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成績第一 懷孕未胸透被拒招

中國新聞組／北京13日電
河南新鄉女子因懷孕期間無法做胸透被拒錄用。（取材自上觀新聞）
河南新鄉女子因懷孕期間無法做胸透被拒錄用。（取材自上觀新聞）

河南新鄉的許女士，在報考教師招聘時，其成績在報告職位為第一名。但她隨後參加體檢時因懷孕未作胸透（胸部X光），被以「在規定期限內不能編制完整體檢報告」、「體檢不合格」為由拒絕錄取，許女士一狀把招聘的組織方告上了法院，案件12月11日開庭，引發社會注目。

山東商報報導，許女士去年6月報考河南新鄉平原示範區的教師招聘，許女士在筆試、面試後以總成績第一名成績參加體檢，體檢中，體檢機構工作人員指出孕婦不宜做胸透檢查，經人社局和教體局工作人員同意，許女士及其他多名懷孕體檢人員均未做胸透，許女士並提交超聲檢查報告予以證明（懷孕），但隨後卻被以體檢不合格為由拒絕錄用。

招聘的組織方認為，體檢按照「河南省教師資格申請人員體格檢查標準」執行，明訂在規定期限內不能編制完整體檢報告的考生，視為體檢不合格，因而認定己方「合情合理合法」。但律師鍾蘭安表示，許女士因懷孕未做胸透，被以體檢項目不全為由拒絕錄用，明顯侵害了許女士的平等就業權。

另外，媒體也以「真如當地教體局所宣稱的那樣合情合理合法嗎」為題質疑招聘方「不講理」，紅星新聞指出，

在法律的層面，女性的生育權受到法律保障，平等的就業權不容歧視，拒招行為因此涉嫌違法。

就業 歧視 面試

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