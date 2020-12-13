第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

女娃的皮膚紅潤，小手挺有勁兒的。（取材自微信）

中國 一名34歲產婦，為了幫夫家傳繼香火，努力的懷上了第五胎。剖腹產前，婆婆還殷勤地買了她愛吃的牛奶 和麵窩讓她「增強體力」；誰知當得知生出來還是女兒後，手術室外家屬竟正眼也不瞧還躺在病床上的產婦而各自離開，獨留她在病床上捶打胸口，咒罵自己是「賤貨」、不斷哭喊「對不起老公、對不起婆婆」。

媒體引述醫學知識分享網「丁香園」報導，凌晨的手術室外空無一人，生不出兒子的產婦在床上歇斯底里地哭泣，完全不理會醫護的安慰，甚至搧自己耳光。醫護人員感嘆「這輩子第一次遇到『恨自己』的病人」。

事情發生在12月的某一天，急診室接到一個剖腹產的34歲產婦，病曆紀錄是第五次懷孕，但只平安生下兩胎，最大的孩子已經10歲。

醫護人員按照過往經驗推斷：這大概是專門來求兒子的。報導說，產婦一挪到床上，就迫不及待地和醫護人員拉家常：「男人實在辛苦，一直在外面開大車，風裡來雨裡去掙錢養家，自己前兩個都是姑娘，這次怎麼樣都要生個兒子」…「婆婆對我是真的好，這幾天伺候得無微不至，兩小時前還跑了兩條街買我喜歡吃的牛奶和麵窩…」。

準備手術時，醫生發現產婦腰椎第34、23椎間隙，有猙獰的穿刺疤痕，「這已經是病人第四次做椎管內麻醉了。」醫生表示，由於產婦做過多次手術，使得盆腹腔粘連，讓生產難度提高不少。所幸，在醫師團隊的努力下，胎兒最後平安降生了。

誰知產婦在知道自己生的又是女兒後不但崩潰大哭，還不斷捶打胸口、罵自己是「賤貨」，並哭喊「對不起老公、對不起婆婆」。醫生雖然解釋「生兒子是男方提供Y染色體」，但絲毫起不了作用，產婦甚至還開始動手打自己耳光。

另外，手術室外家屬的反應更讓人心寒，醫護人員描述：「我興沖沖的抱著孩子出去喊家屬，產婦丈夫『騰』得一聲跳起來跑到跟前，得知生的是女兒後，臉龐瞬間變成了萬古不化的冰川 …在一陣咒罵後，家屬全部返回了病房，沒人管手術室裡的產婦。」