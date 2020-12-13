「我是長沙老大」… 15歲女發酒瘋 亂報案還踹民警

女孩被民警戴上頭罩和手銬。（取材自微信）

湖南長沙一名15歲女孩喝醉了酒，竟在派出所前大吵大鬧，一會說自己是「長沙老大」，一會說「我沒有做錯任何事情」，還抬腳踹民警，最後女孩被民警戴上頭罩和手銬。這段視頻也在網上引起極大回響，把網友笑得東倒西歪。

觀察者網報導，民警介紹，當晚女孩因謊報稱有人吸毒而被帶到派出所。視頻中，喝醉酒的少女在民警面前肆無忌憚，一邊爆粗一邊說，「我沒錯，我是長沙老大」，還告訴邊上的陌生人，自己是「解放西00後的老大」，她帶著2000人出來，結果被抓進來，感覺「名譽受辱了」。女孩還大放厥詞，「不管我今天有多狼狽，我出去以後，你們整個長沙都不要想太平」。

民警聯繫女孩的男友，男友想抱住女孩，結果被嗆「是我主動放棄你的，你沒有資格放棄我」、「為了你我放棄了整個長沙，那麼多人追我，你算個屁」。男孩也是一時無語，抹了抹眼淚。最後，他和民警說希望離開，留給女孩一句話，「從今天開始我不會再來長沙的」。

視頻中，一旁邊的陌生人則全程保持吃瓜狀態，還被網友抓拍到迷之笑容。

面對女孩幾乎癲狂的行為，民警最後不得不為其戴上頭罩和手銬。第二天早上，女孩終於醒酒，判若兩人。在民警的質問下，她乖乖認錯，「我喝酒喝多了，所以亂講話，報了假警，我知道錯了」。

看到這齣奇葩的劇情，網友都哭笑不得。有人被旁邊的吃瓜大哥戳中笑點，也有網友替這個女孩感到擔心，還有網友表示，「該事件體現了基層民警工作的不易」。