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陝西女忍夫打罵40年 訴離遭駁回 理由讓網友怒了

中國新聞組╱綜合報導
和陝西李女的遭遇不同，天津這位和丈夫生活AA制的馬奶奶，在結婚57年後獲判離婚，她拿到離婚證時，喜悅之情溢於言表。（取材自澎湃新聞資料照）
和陝西李女的遭遇不同，天津這位和丈夫生活AA制的馬奶奶，在結婚57年後獲判離婚，她拿到離婚證時，喜悅之情溢於言表。（取材自澎湃新聞資料照）

陝西一名女子結婚40年，常被丈夫打罵，忍到三個子女成年後起訴離婚，但法院卻駁回了女子的離婚訴求，理由是夫妻生活40年，應珍惜來之不易的幸福晚年，只要雙方互諒溝通仍是一個美滿的家庭。此判決惹怒萬名網友。

根據光明網報導，這則陝西省黃陵縣人民法院的判決書顯示，李女1980年與楊男登記結婚，婚後兩人共同育有三名子女。由於雙方婚前了解較少，婚後女子發現丈夫脾氣暴躁易怒，經常打罵自己。為了照顧年幼的三名子女，她多年忍氣吞聲。如今過了40年，三名子女都已成年工作且娶妻生子，李女決定以夫妻感情破裂為由起訴離婚。

不料楊某不同意離婚，他辯稱自己雖有不對的地方，但年紀大了開玩笑很正常，且強調自己沒有出軌。在他看來，年老後應該互相照應，希望妻子再給他一次機會。

經法院審理認為，夫妻兩人共同生活40年，且將子女三人撫養成人，應珍惜來之不易的幸福晚年。「兩人今後只要能互諒互讓，相互珍惜，加強溝通與交流，仍是一個和睦美滿的家庭。」最終駁回了女子的訴訟請求，女子還要付案件受理費150元。

對此判決，萬名網友氣憤，「這樣的『幸福晚年』讓給法官你要不要」、「打罵40年還有幸福的晚年？什麼邏輯？」、「是不是人打死了才讓離婚」、「從明年開始離婚冷靜期也會變成一個新的駁回理由嗎？冷靜一次、兩次、三次，然後人沒了不用離了。」

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