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江西女砸3萬元縮胸 皮膚壞死竟被嗆：又不會死

中國新聞組╱綜合報導
涉事的美容醫院。（取材自看看新聞）
涉事的美容醫院。（取材自看看新聞）

江西南昌一名王女士因為覺得自己胸部太大，多年來造成許多困擾。日前她花了3萬元人民幣在南昌星妍美容醫院做了縮胸手術，沒想到竟皮膚壞死，變成了十級傷殘，更誇張的是，王女士向美容醫院求償，沒想到被嗆「反正現在又不會死」，令她相當傻眼。

江西都市頻道報導，王女士在朋友的介紹下，花費3萬元人民幣至南昌星妍美容醫院進行縮胸手術，可術後半個月，傷口卻不斷流膿，「感覺傷口一直好不了，我不知道皮膚壞死了，以為恢復就是這麼慢，醫院就幫我把壞死的皮膚剪掉，一直好不了。」之後便將王女轉院。

根據第二家醫院的診斷書可以看到，王女士雙側乳房手術後傷口癒合不良，術後皮膚壞死，住院16天。而據王女士說，因治療後傷口仍未痊癒，星妍美容醫院又安排她轉院去了上海繼續治療。

王女士解釋，傷口皮一直長不起來，「爛得好狠」，跟上海的醫師溝通後，分別在9月8日、10月9號做了植皮手術，但到現在傷口都還沒好，「美容醫院說我是無底洞，沒那麼多錢給我治的，還說反正現在人又不會死」，讓王女士相當崩潰，決定提告。

據報導，目前王女士已經暫停治療，而經過司法鑑定，她的傷殘等級達到十級。王女士認為，責任在星妍美容醫院，她曾向院方索賠，但院方自稱已經為她花費12萬治療費，不願再協商賠償一事。

王女士質疑，院方一直沒有出具手術紀錄等資料，手術醫生楊天志的資歷在網上也查詢不到，對此，南昌星妍美容醫院負責人詹萬金表示，他們都會在監管部門介入後給出答覆，目前案件還在協商當中。

王女士被鑑定為十級傷殘。（取材自都市現場）
王女士被鑑定為十級傷殘。（取材自都市現場）
王女士做縮胸手術後，導致皮膚壞死，被鑑定為十級傷殘。（取材自看看新聞）
王女士做縮胸手術後，導致皮膚壞死，被鑑定為十級傷殘。（取材自看看新聞）

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