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藏族網紅拉姆被潑汽油燒死 前夫「故意殺人」被批捕

中國新聞組╱北京13日電
四川網紅拉姆今年9月直播時，遭前夫潑灑汽油燒傷，送醫不治。（視頻截圖）
四川網紅拉姆今年9月直播時，遭前夫潑灑汽油燒傷，送醫不治。（視頻截圖）

今年9月，四川網紅「黑姑娘拉姆」正在直播，遭前夫唐路潑灑汽油燒成重傷，送醫搶救不治；近日，金川縣人民檢察院依涉嫌故意殺人罪批准逮捕唐路。拉姆的姊姊小卓馬表示，「想爭取妹妹兩個孩子的撫養權，有困難也會把他們帶大。」

四川阿壩州金川縣的藏族姑娘拉姆常常將藍天、白雲、雪山、草地、犛牛等家鄉美景，透過直播展現給廣大網友，常常素顏出鏡的她，被網友稱作「最樸實自然的一個」。封面新聞報導，面對有家暴傾向的前夫唐路，拉姆經歷了離婚、復婚、再離婚。拉姆的姐姐小卓馬表示，唐路為了逼拉姆復婚，曾威脅傷害兩個兒子的性命。

報導指出，小卓馬面對妹妹的離世，十分心痛，她說，「這輩子最大的幸福就是做你的姐姐，最大的遺憾就是沒有能保護你，希望下輩子你讓我做你的哥哥，讓我保護你。」如今，得知傷害妹妹的兇手被批捕消息後，小卓馬表示，心裡有了一點點安慰。

拉姆去世，唐路被捕，留下了兩個可憐的孩子。報導稱，此前兩人離婚時，兩個孩子的撫養權被判給了唐路。「我想把撫養權爭取回來，我自己來養。實在不行的話，反正以後盡我所能吧，其他的我也沒辦法。」小卓馬說，雖有困難，但她還是想盡己所能把妹妹的孩子撫養成人。

報導指出，四川山和律師事務所律師張光佩認為，在本案中，唐路將被害者用汽油潑灑後點燃，屬於比較典型的故意殺人罪。最高可處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑；情節較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑。

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