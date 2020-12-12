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5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

中國新聞組／北京12日電
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手，送外賣視頻近日在網上流傳引起討論。據了解，他有名24歲的兒子畢業三年卻總是關在家，他為了賺錢養家，只能每天奔波12個小時努力跑單。

瀟湘晨報報導，這名外賣騎手服務的外賣平台規定，「騎手最大年齡是56歲」，意味著他還能送外賣的時間不到兩年，令他非常煩惱。

男子表示，自己的父親80多歲了，妻子沒有穩定工作，兒子執著於找專業對口的工作，畢業3年一直待業在家。「我希望他早點找份工作，可他不願意和我溝通。希望有他朋友或心理老師來勸勸他。」

據報導，他的兒子今年24歲，很少出門且拒絕和他見面和溝通，從不一起吃飯，即便偶爾回家相遇也立即回到房間把門反鎖。

外賣騎手表示，經常有商家顧客見到他後，忍不住說「老人家，慢點下樓，不要摔了。」、「老人家這麼大年紀了，還送什麼外賣，應該是在家享福了。」

但為了賺到足夠的錢，他盡力延長工作時間，經常一天跑12個小時，有時候到凌晨三、四點甚至天亮，一天最多送了七、八十單，能賺300多元。雖然辛苦，但由於白頭髮，看起來年紀大，顧客和商家都對他態度很好。

報導指出，他現在和妻子經常討論，若以後不能跑外賣了，丟了這份工作，不知道怎麼辦，但對他來說，兒子找不找工作現在不算最要緊，最大希望還是讓他走出房間，「還是盼望有人來幫我勸勸兒子。」

長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。...
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

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