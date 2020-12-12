身陷傳銷！貴州大學生神秘失蹤 20年後客死海南

吳位坤身分證。（取材自瀟湘晨報）

身陷傳銷、失蹤20年的吳位坤，20年後卻突然出現在海南三亞救助站。當時的吳位坤已是肝癌晚期，虛弱的他表達了想回家的願望，但仍在一個多月後客死他鄉。而他這20年「消失的人生」，也成了一段難解的謎。

瀟湘晨報報導，今年的10月5日，一名女子將吳位坤帶至海南三亞救助站後匆匆離去，救助站幫他聯絡上了老家：貴州黔東南天柱縣高釀鎮地壩村。吳位坤向地壩村村支書楊成鋒表達想回家的願望，楊成鋒也把這一願望轉達了給吳位坤家人，但吳家人稱遇到些不便與客觀阻力，最終沒能把人接回。

吳位坤是村子裡走出的第一個大學生。（取材自瀟湘晨報）

做為貴州民族學院（現貴州民族大學）的1995級學生，吳位坤是村子裡走出的第一個大學生。作為90年代的天之驕子，他曾經也有過高光時刻。在侄子吳宇（化名）眼裡，叔叔吳位坤太過耀眼。「他身上總是很乾淨，一看就是文化人」。

大學畢業時，吳位坤被一個女同學帶入傳銷組織，從此改變了人生。吳位坤的家人表示，1998年至1999年間，在廣東身陷傳銷的吳位坤，以開廠賺錢等理由，向家裡及村裡的人騙錢，還要求家裡把老黃牛賣了，隨後就失聯。

報導指出，吳宇曾在電話裡詢問叔叔這些年的行蹤，未獲得答案。楊成鋒在與其微信 視頻聊天中，得知一些信息碎片。「他這輩子沒有結婚，以前有個女朋友，生了個女兒，在兩歲時夭折，女朋友也跑了，」楊成鋒說。

吳宇懷疑吳位坤一直在傳銷組織裡面，「我覺得他應該一直在傳銷裡面，不然為何不回家？」而據楊成鋒表示，吳位坤曾告訴他，自己後來跳出傳銷，之後一直在流浪。

那何不回家？楊成鋒稱，吳位坤曾告訴他，因為沒有錢，也沒有臉面見家人。而吳家人則始終不明白，吳位坤為何20年不給家裡寫一封信，打個電話？吳宇在電話裡哭著問叔叔，但吳位坤只是用虛弱的聲音反覆說著「我對不住你們」。