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長沙700女借「佳麗貸」還不出 被迫坐檯、賣淫、取卵

記者林則宏╱北京12日電
被逮獲的「佳麗貸」犯罪集團。（視頻截圖）
被逮獲的「佳麗貸」犯罪集團。（視頻截圖）

湖南長沙早前破獲一個犯罪集團，以低利息、無抵押為幌子開展「佳麗貸」誘騙700多名女子，放貸金額人民幣1000多萬元（約154萬美元），非法獲利300多萬元。這些女子最終因無力還債，被迫進行「肉償」：到KTV坐檯、賣淫甚至取卵來償還債務。

來源：YouTube

檢察日報報導，其中一名20歲在KTV擔任服務員的小南生活開支大，每個月都入不敷出。有一天，小南在微信朋友圈看到「佳麗貸」的貸款廣告：「無抵押、利息低、放款快」，正在為房租發愁的她幾番聯繫後，一名「中介」將她帶到名叫文陳的男子處。

文陳說，借1萬元一天利息200元，逾期違約金每天1000元，借款期限一個月，同時要返3000元的「服務費」。

文陳又告訴小南，因她在長沙沒固定住址，得拍張裸照作擔保，小南馬上拒絕。但文陳說，照片只是做個保障，只要她按時還錢，照片絕對不會外流，急需用錢的小南半信半疑地同意了。

據報導，一個月後，小南無力還款。這時文陳就威脅她，「要把照片發給父母，讓他們來還。」小南苦苦哀求，文陳告訴小南，「不發照片也可以，但要老老實實聽話。」

幾天後，文陳帶小南見一位「李總」，並告訴她，「你和李總把合同簽了，我們的帳就兩清了，以後你就聽李總的。」小南沒意識到，文陳已經以4萬元把她「解套」給「李總」。

報導說，小南的遭遇是眾多「佳麗貸」受害人遭遇的縮影。截至案發，這個犯罪團夥共對700多名被害女性放貸1100餘次。

還有女性躲債被抓到後，被帶到湘江河畔，遭迫脫光衣服走向江中，之後被迫在長沙、株洲等地KTV坐檯、賣淫償債，甚至被強押上手術台取卵賣錢。

直到今年5月中，長沙市檢察院才以涉嫌組織、領導、詐騙罪、強制猥褻罪等罪名對文陳等27人提起公訴。

長沙市中級法院於早前作出一審判決，首謀文陳被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收全部財產，其餘被告也都被作出有罪判決。但一審判決後，文陳等人提出上訴，目前案件仍在二審審理中。

湖南長沙有700多名女子陷入「佳麗貸」陷阱，最終被迫以賣淫等各種方式「肉償」。（...
湖南長沙有700多名女子陷入「佳麗貸」陷阱，最終被迫以賣淫等各種方式「肉償」。（檢察日報網站影片截圖）

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