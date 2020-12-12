葵花藥業老董殺妻 二審仍判11年 兩女接班業績下滑

葵花藥業實控人關彥斌犯故意殺人罪，二審判處有期徒刑11年。（取材自百度百科）

備受關注的上市公司葵花藥業實控人涉嫌故意殺人一案有新進展。葵花藥業集團股份有限公司（下稱葵花藥業)近日公告稱，公司實際控制人關彥斌親屬收到二審法院黑龍江省大慶市中級人民法院通知獲悉，二審法院維持一審法院的判決結果：被告人關彥斌犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。

媒體報導，關彥斌被批捕的原因與其「失手將前妻打成重傷」有關。

南方都市報報導，關彥斌與前妻張曉蘭曾是葵花藥業的實控人，夫妻執掌公司近13年。2017年，這對夫妻突發「婚變」，離婚後，張曉蘭不僅辭去公司相關職務，而且將名下股份和股權全部轉移給前夫關彥斌。

關彥斌殺妻案可追溯至2018年。當年12月22日，時任葵花藥業董事長的關彥斌，手持菜刀對著前妻張曉蘭砍下數刀，經全力搶救，張曉蘭得以生還，但傷情構成重傷二級。案發第二天，在哈爾濱一家醫院就醫的關彥斌被警方抓獲。2019年6月，大慶市讓湖區檢察院以關彥斌犯故意殺人罪提起公訴。

2019年4月10日，有媒體報導，上市公司葵花藥業前董事長關彥斌涉嫌故意殺人，被大慶市讓胡路區人民檢察院批捕，公安 機關提請逮捕時間為1月29日。

報導說，大慶市讓胡路區人民法院於2020年7月16日作出一審判決，被告人關彥斌犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。

而一審宣判後，關彥斌上訴至大慶市中級人民法院。

葵花藥業近日發布公告稱，關彥斌親屬收到二審法院黑龍江省大慶市中級人民法院通知，獲悉，二審法院維持一審法院的判決結果。

據報導，2019年1月1日，關彥斌宣布辭職後，其兩個女兒開始接手葵花藥業。其中，關玉秀為葵花藥業公司董事長兼法人，關一則擔任公司總經理，但上半年營收 和淨利潤 雙降。