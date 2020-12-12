我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

央視前主持芮成鋼傳出獄… 網路熱議 媒體不提

中國新聞組／北京12日電
央視前主持人芮成鋼被判刑六年。（取材自武漢晚報）
央視前主持人芮成鋼被判刑六年。（取材自武漢晚報）

已消失在公眾視野6年的央視前主持人芮成鋼，據傳已出獄。芮成鋼2014年涉及貪腐案被捕，翌年以「受賄行賄」罪名被判囚6年。根據當年官方通知，刑期至11日為止，外界據此認為，芮成鋼應已出獄。

綜合媒體報導，大批網民昨天在芮成鋼的新浪微博留言，有人詢問其狀況，還有人希望他出獄後「重新做人」，但也有網民問：「為什麼還沒有消息？」相較網民的關切及港媒紛紛報導， 中共官方並未公布相關消息，中國媒體亦未著墨。

之所以會傳芮成鋼11日出獄的消息，是因為網上流傳2017年2月傳出的一份吉林省蛟河市法院執行通知書顯示，蛟河市法院通知吉林省看守所，芮成鋼「受賄行賄」罪成生效，判處有期徒刑6年，從2015年5月18日起至2020年12月11日刑滿。芮成鋼在北京所住的地址也被曝光。不過，蛟河市法院當時未在官方網站披露此通知書。

據了解，芮成鋼出事後，「芮成鋼」就被中共列為敏感詞，在微博上無法搜尋相關資訊；但芮成鋼的個人微博擁有1400萬「粉絲」，目前仍可正常瀏覽，他最後發文日期為2014年7月9日。不少網民11日在微博留言，有人奉勸芮成鋼：「從新開始吧，好好做人，好好做事，好好生活。」

今年已43歲的芮成鋼曾主持過央視「全球資訊榜」、「財經中國」、「中國投資指南」等財經及英文節目，獲得過中國播音界「金話筒獎」，是央視的當紅炸子雞。2011年G20峰會時，芮成鋼更以凌厲語氣，直言自己代表亞洲傳媒向美國前總統歐巴馬提問，當時引起不少爭議。但芮成鋼在事業登頂之際，於2014年7月11日在錄影現場突然被當局帶走調查，具體案情至今沒公布。

芮成鋼被抓後，大量醜聞被曝光。有報導說，他捲入央視財經頻道原總監郭振璽等人受賄案。但也有傳言說，他涉及原中共中央辦公廳主任令計畫案，與令夫人谷麗萍「有染」。並有人繪聲繪影，稱他還捲入與多名中共高官夫人的性醜聞中。不具名消息稱，芮成鋼落網後，這些高官夫人心急如焚，紛紛致電中紀委想要「撈人」。另也有消息 指他出賣國家機密，才成為階下囚。

中國 中共 微博

上一則

彭博北京辦公室員工被拘 駐中外媒「不敢談」

下一則

廈門民警「打擊法輪功」遭美制裁 環時：笑死了！

延伸閱讀

央視前主持芮成鋼11日出獄了? 網友關注、中媒靜悄悄

央視前主持芮成鋼11日出獄了? 網友關注、中媒靜悄悄
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
習近平宣布：中國如期完成脫貧目標

習近平宣布：中國如期完成脫貧目標

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益