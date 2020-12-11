追山東黑幫90後女老大 警三度懸賞

涉黑女頭目李桂圓被警方懸賞30萬元。（取材自齊魯晚報）

山東東營警方日前發布一則通告，敦促在逃涉黑組織頭目李桂圓投案自首，提供線索的最高獎勵30萬元人民幣 （約4萬5千美元 ）。李桂園是當地一名黑幫女老大，先前已兩次被捕，都被她給逃脫，這次是警方對她的第三次懸賞。

齊魯網報導，李桂圓出生於1990年，結過兩次婚，此前被警方懸賞過兩次；她很懂法律，李桂圓被抓捕時已經懷孕，東營公安 分局依法對其採取刑事強制措施，後李桂圓畏罪潛逃。

警方指出，李桂圓其曾在汽車4S店工作，對分期付款等業務十分熟悉；2015年李桂園成立公司，專門幫銀行催債，催要分期付款的利息；為了擴大業務，其從受害人處收取高額利息，養活公司非法牟利。

2016年10月至2018年3月，曹令令、李靜靜指使催收人員多次以購車人逾期繳納車輛按揭款、GPS異常等為藉口，到購車人、擔保人、中介者家中，或將人帶至指定地點，以扣押車輛、非法限制人身自由、毆打、跟蹤、滋擾等方式強行索要高額違約金、保證金、拖車費等；多次非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索。

2018年3月1日，東營公安分局在偵辦一起非法拘禁案件中，發現該組織以辦理信用卡購車分期付款業務的形式，以暴力、軟暴力為催收手段，短期內聚斂巨額財富；東營公安分局迅速抽調精幹警力成立專案組，經過兩年多的偵辦，以李桂圓、李輝為首的黑社會性質組織浮出水面。