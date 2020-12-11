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喝農藥自殺 邯鄲男獲救踹斷民警4根肋骨

中國新聞組╱北京11日電
陳男到急診大廳後情緒激動、大聲喊鬧，推搡醫護人員，再次拒絕救治。（取材自河青新聞網）
陳男到急診大廳後情緒激動、大聲喊鬧，推搡醫護人員，再次拒絕救治。（取材自河青新聞網）

河北邯鄲陳姓市民日前與太太爭吵後，喝農藥意欲自殺，120到場後，他拒絕治療，拿刀嚇唬醫生護士，把120救護車趕跑了；民警隨後前往處理，陳男卻激烈反抗，踹斷59歲民警4根肋骨，最後被刑事拘留。

河青新聞網報導，黃粱夢派出所民警王松鵬一接到報案，就帶領四名輔警迅速到場處置。經了解，陳男酒後和老婆申女發生矛盾，陳男酒勁發作，喝下農藥欲自殺。

王松鵬等人一方面合力勸陳男開門接受救治，另一方面聯繫120急救人員返回現場，隨時待命。可陳男不但不開門，還站在房頂上辱罵民警，用磚頭砸向在場民警。

在眾人耐心勸說下，最終陳男從房頂上下來，表示配合治療。但令人意想不到的是，陳男到急診大廳後情緒激動、大聲喊鬧，推搡醫護人員，再次拒絕救治。

據報導，見狀，王松鵬上前勸說制止，陳男激烈反抗，一把將王松鵬推到在地。王松鵬起身再次勸阻時，陳男用腳猛踹民警肋部，又提膝頂撞民警肋部，將王松鵬再一次踹到在地。支援的民警到場後，才合力將陳男控制住。最終陳男接受了救治。

而此時，王松鵬感覺肋部劇痛，經檢查，王松鵬右側第五至八共四根肋骨骨折。

事後，陳男對其妨礙執行公務的犯罪事實供認不諱。目前，陳男已被刑事拘留。

民警合力將陳男控制住。（取材自河青新聞網）
民警合力將陳男控制住。（取材自河青新聞網）

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