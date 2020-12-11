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廣西南寧公園 驚見露臀女子 心理專家：為獲知名度

中國新聞組／北京11日電
女子疑在公園內掀起短裙露出臀部。（取材自映象網）
女子疑在公園內掀起短裙露出臀部。（取材自映象網）

廣西南寧市日前傳出有女子裸露下半身，在街頭和公園取景拍照。事件引起爭議，有市民認為影響南寧市的形象，當地警方已介入調查。

香港01報導，網傳3張圖片中，其中一張的拍攝時間為清晨，地點是在南寧市民族大道航洋國際附近的人行天橋上，其餘2張的拍攝地點位於南寧市南湖公園內。圖中女子裸露下半身，背對鏡頭，刻意掀起裙子，裸露下半身。

圖片在網上引起大量網民轉發。對此，南寧市民李女士認為，該女子用「無下限」的方式來博取眼球，最終只會傷害自己，更會被貼上低俗的標籤。

報導說，有心理專家表示，被拍攝者可能虛榮心很強，喜歡獲得他人的欣賞和讚賞，有極強的表現欲。同時，當中可能有利益驅使，該女子或想通過上述方式獲得知名度，從而在網上直播中獲得利益。

廣西尚盟律師事務所秦達輝稱，圖中女子在公共場所裸露身體，可能會涉及《治安管理處罰法》中故意在公共場所裸露身體的規定，或面臨最高10日的拘留。若涉及有團隊在背後操作，在網上散播不雅圖片，則可能涉嫌傳播淫穢物品罪，或面臨有期徒刑，拘役或管制。

近年傳出多宗因拍攝不雅照片而被拘留及罰款事件，包括去年12月31日，一名女模特兒在南寧市鳳嶺兒童公園娛樂設施上拍攝裸照及短片，攝影師隨後將裸照及影片上傳到微信朋友圈，兩人最終被警方依法行政拘留；今年11月，曾在故宮拍攝人體照片的攝影師王某，因販賣淫穢物品牟利，被江蘇省無錫市梁溪區人民法院判處拘役3個月，罰款5000元人民幣

女子清晨疑在南寧市民族大道航洋國際附近的人行天橋上裸露下半身。（取材自映象網）
女子清晨疑在南寧市民族大道航洋國際附近的人行天橋上裸露下半身。（取材自映象網）

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