廣西南寧公園 驚見露臀女子 心理專家：為獲知名度

女子疑在公園內掀起短裙露出臀部。（取材自映象網）

廣西南寧市日前傳出有女子裸露下半身，在街頭和公園取景拍照。事件引起爭議，有市民認為影響南寧市的形象，當地警方已介入調查。

香港01報導，網傳3張圖片中，其中一張的拍攝時間為清晨，地點是在南寧市民族大道航洋國際附近的人行天橋上，其餘2張的拍攝地點位於南寧市南湖公園內。圖中女子裸露下半身，背對鏡頭，刻意掀起裙子，裸露下半身。

圖片在網上引起大量網民轉發。對此，南寧市民李女士認為，該女子用「無下限」的方式來博取眼球，最終只會傷害自己，更會被貼上低俗的標籤。

報導說，有心理專家表示，被拍攝者可能虛榮心很強，喜歡獲得他人的欣賞和讚賞，有極強的表現欲。同時，當中可能有利益驅使，該女子或想通過上述方式獲得知名度，從而在網上直播中獲得利益。

廣西尚盟律師事務所秦達輝稱，圖中女子在公共場所裸露身體，可能會涉及《治安管理處罰法》中故意在公共場所裸露身體的規定，或面臨最高10日的拘留。若涉及有團隊在背後操作，在網上散播不雅圖片，則可能涉嫌傳播淫穢物品罪，或面臨有期徒刑，拘役或管制。

近年傳出多宗因拍攝不雅照片而被拘留及罰款事件，包括去年12月31日，一名女模特兒在南寧市鳳嶺兒童公園娛樂設施上拍攝裸照及短片，攝影 師隨後將裸照及影片上傳到微信 朋友圈，兩人最終被警方依法行政拘留；今年11月，曾在故宮拍攝人體照片的攝影師王某，因販賣淫穢物品牟利，被江蘇省無錫市梁溪區人民法院判處拘役3個月，罰款5000元人民幣 。