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9歲女童被教練舌吻猥褻 他未滿16歲無法究責！

中國新聞組／北京11日電
涉事學校。 （東方網／受訪者供圖）
涉事學校。 （東方網／受訪者供圖）

遼寧省凌海市一名九歲女童，傳出在實驗學校內遭到跆拳道老師猥褻，但報案後公安機關卻說，因為該教練未滿16歲無法追究責任。

東方網報導，遼寧省凌海市的趙女近日在網上爆料，自己九歲的女兒妞妞（化名），11月24日從學校下課回家後，哭著說學校跆拳道老師總是讓她親他，「我女兒說不親，他就說今天不親，下節課也得親。 」

聽完後，趙女覺得不對勁：「孩子也沒親他，怎麼會害怕到這種程度。」隨後妞妞告訴她，去年12月左右，劉姓教練還曾以跆拳道動作不規範為由，把妞妞叫到單獨的「小黑屋」，隨後強行親了她，「把舌頭伸到嘴裡了。」

趙女表示，據女兒所說，該教練還一直拽妞妞的褲子，「手想往褲子裡伸」，「因為那個小黑屋一頭連著走廊，這個老師怕走廊能看見，就來回左顧右盼，過程中，孩子就跑了。之後該教練抓住孩子說：「這事你不能跟老師、父母說，說了他們不僅打我，還要打你。」

得知此事後隔天，趙女就帶著女兒去大凌河派出所報警。據趙女所說，當天警方將該教練帶到分局錄口供：「派出所民警告訴我，我女兒陳述的事實與教練供述基本一致，但因為該教練未滿16歲，沒有達到刑事責任年齡，所以不能以猥褻兒童罪處罰。」

隨後趙女又去找凌海實驗學校石校長，校長表示，劉教練為校外跆拳道輔導機構工作人員，非本校老師。凌海教育局方面給出的處理結果則是退跆拳道課的學費，辭退這名未成年老師，並對校長口頭批評。

這樣的處理並不能讓趙女一家滿意，令她不解的是，未成年的人是如何成為課後輔導班的老師？學校對此沒有監管嗎？截至目前仍然沒有相關部門對這些問題作出回應。

趙女說，這件事給妞妞造成很大的心理陰影：「孩子已經半個月沒去上課了，一提到學校就牴觸，校方也沒有人站出來了解情況。」

教育局 公安

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