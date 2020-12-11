四川女被綁在山區樹上 獲救卻不透露綁匪長相…

羅女讓老鄉將其綁在樹上。（ 取材自紅星新聞）

為檢驗男友是否真心，四川一名羅姓女子竟然讓老鄉將自己綁在僻靜山地的樹上，還讓老鄉偽裝成劫匪向男友索要贖金。老鄉離開後，獨自被綁在樹上的女子擔心真遇上歹徒，便不斷呼救。

紅星新聞報導，這是日前發生在四川南充某地的一起鬧劇。目前，羅女及其老鄉因擾亂公共秩序被公安 機關依法行政拘留。

「你女朋友在我手中，準備5萬人民幣 贖金，不要報警！否則，撕票！」日前一通來自「綁匪」的電話，讓羅女的男友思索再三，決定向公安機關報警求助。接到報警後，南充順慶公安分局立即啟動重大刑事案件偵辦機制，就在民警全力偵辦案件時，一名熱心民眾報警稱自己在順慶某山地聽到女性哭喊呼救聲，民警推斷「人質」極有可能被綁架至該處，立即進山搜救，並最終救下被綁在樹上的羅女。

然而，隨著調查的深入，民警卻發現，這起綁架案背後似乎另有隱情。當被問及被綁架過程及「綁匪」特徵時，羅女的表述含糊其辭，前言不搭後語。面對辦案民警的再三詢問，羅女才交代了自己為測試男友是否真心而報假警的始末。

據辦案民警介紹，為了驗證男友對自己的「忠誠度」，羅女找到自己的老鄉，拜託老鄉偽裝成劫匪將自己綁架，並向男友索要贖金。為了讓「綁架」盡量逼真，特意選擇僻靜山地讓老鄉將其捆綁在樹上。老鄉離開後，獨自被綁在樹上的羅女擔心真遇上歹徒會有危險，加上深夜寒冷，便不斷哭喊呼救，被熱心群眾發現後報警。