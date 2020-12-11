我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

四川女被綁在山區樹上 獲救卻不透露綁匪長相…

中國新聞組／北京11日電
羅女讓老鄉將其綁在樹上。（ 取材自紅星新聞）
羅女讓老鄉將其綁在樹上。（ 取材自紅星新聞）

為檢驗男友是否真心，四川一名羅姓女子竟然讓老鄉將自己綁在僻靜山地的樹上，還讓老鄉偽裝成劫匪向男友索要贖金。老鄉離開後，獨自被綁在樹上的女子擔心真遇上歹徒，便不斷呼救。

紅星新聞報導，這是日前發生在四川南充某地的一起鬧劇。目前，羅女及其老鄉因擾亂公共秩序被公安機關依法行政拘留。

「你女朋友在我手中，準備5萬人民幣贖金，不要報警！否則，撕票！」日前一通來自「綁匪」的電話，讓羅女的男友思索再三，決定向公安機關報警求助。接到報警後，南充順慶公安分局立即啟動重大刑事案件偵辦機制，就在民警全力偵辦案件時，一名熱心民眾報警稱自己在順慶某山地聽到女性哭喊呼救聲，民警推斷「人質」極有可能被綁架至該處，立即進山搜救，並最終救下被綁在樹上的羅女。

然而，隨著調查的深入，民警卻發現，這起綁架案背後似乎另有隱情。當被問及被綁架過程及「綁匪」特徵時，羅女的表述含糊其辭，前言不搭後語。面對辦案民警的再三詢問，羅女才交代了自己為測試男友是否真心而報假警的始末。

據辦案民警介紹，為了驗證男友對自己的「忠誠度」，羅女找到自己的老鄉，拜託老鄉偽裝成劫匪將自己綁架，並向男友索要贖金。為了讓「綁架」盡量逼真，特意選擇僻靜山地讓老鄉將其捆綁在樹上。老鄉離開後，獨自被綁在樹上的羅女擔心真遇上歹徒會有危險，加上深夜寒冷，便不斷哭喊呼救，被熱心群眾發現後報警。

公安 人民幣

上一則

30天離婚冷靜期 恐遇冷

下一則

追山東黑幫90後女老大 警三度懸賞

延伸閱讀

四川疫情「戰時狀態」 20歲確診女1晚跑4酒吧…被網暴

四川疫情「戰時狀態」 20歲確診女1晚跑4酒吧…被網暴
10畫作拍出3000萬人民幣 四川21歲小伙成 「最貴藝術家」

10畫作拍出3000萬人民幣 四川21歲小伙成 「最貴藝術家」
安徽17歲高中女要投河 多警注視下為何她仍溺亡…

安徽17歲高中女要投河 多警注視下為何她仍溺亡…
四川「大戶人家」掛1000斤香腸上熱搜 網友流口水…

四川「大戶人家」掛1000斤香腸上熱搜 網友流口水…

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠