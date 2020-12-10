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寧波男收到50個快遞 打開全是「假」名表

中國新聞組／北京11日電
婁先生收到大批「名表」快遞，嚇到報警。（視頻截圖）
婁先生收到大批「名表」快遞，嚇到報警。（視頻截圖）

浙江寧波一位婁先生日前無緣無故收到50多個快遞，打開一看都是勞力士、萬國、浪琴等名表，但是做工十分粗糙，看起來是假貨，嚇得他趕緊報警。

哈爾濱日報報導，婁先生手機日前收到了幾十條信息，內容為順豐快遞發送包裹，但地址各不相同，鎮江、武漢、昆明等地都有。

婁先生感到莫名其妙，經順豐APP查詢，婁先生發現這幾十單快遞的寄件人都叫「林生」，但具體寄了什麼東西，一點都看不出來。

為了搞清楚「自己到底寄了點啥」，婁先生把收貨地址都改成了自己家地址，接下來的一個星期，他陸續收到超過50個快遞。打開一看裡面竟全是勞力士、萬國、浪琴等高檔手表，隨便一個市價就上萬。

不過這批表POS單、保修單，明顯是假的。其中一款勞力士手表，表盤表帶工藝粗糙，包裝盒上的英文字母都印歪了。婁先生擔心自己會受到牽連，於是報警處理。

賣家林先生承認售假，他表示，做這行發貨通常會用空號，以免客戶加微信問價錢，產生不必要的價格競爭，這次只是不巧發貨時用了婁先生的電話。

網友表示，「婁先生好樣的，端掉一個製假售假窩點」「我朋友圈前幾年也有這種賣假貨的，一般都知道，買家也知道，買表只是裝大氣」。

其中一款勞力士手表，表盤表帶工藝粗糙，外包裝盒上的英文字母都印歪了。（視頻截圖）
其中一款勞力士手表，表盤表帶工藝粗糙，外包裝盒上的英文字母都印歪了。（視頻截圖）

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