杭州婦跳河 夫只在岸上喊救命 女保安跳水救她

女子浮在水面。（視頻截圖）

安徽17歲女高中生在多名警察 注視下跳河，因警方施救不及時溺斃事件後，浙江杭州近日有一段女保安英勇跳水救人的視頻，被廣大網民點讚。

人民日報報導，在杭州某小區附近的河邊，一位女子1日下午和丈夫發生爭吵後，一時想不開跳進了河裡。一位目擊市民說，「當時女的在河裡，男的在岸上喊救命，一名女保安從橋上跑了過來，速度很快」。

據報導，女保安名叫龍春玉，當時正在該小區東門執勤，聽見呼救聲後，她迅速趕到河邊施救。龍春玉說，「可能是穿著羽絨服的緣故，當時她浮在水面上，可一旦羽絨服濕透，她可能就要沉下去了，我就趕緊在草叢裡找了根竹竿，先讓她抓著」。

讓女子抓穩竹竿後，龍春玉又快速脫掉外衣外褲，二話不說跳入河中，拖著女子往岸邊游去，並在眾人的幫助下救起了女子。

上岸後，龍春玉冷得不行，趕緊拎著衣物返回宿舍。「當時只想著快點救人，等跳到河中才發現水真的好冷，嘴唇都凍紫了，腳也碰不到河底，喝了好幾口河水」。

報導稱，龍春玉今年38歲，海南省海口市龍華區龍泉鎮大疊村人，來杭州工作快兩年了，仍不太習慣這邊濕冷的天氣。落水女子和丈夫找到龍春玉表示感謝，要給她送一個大紅包，卻被龍春玉婉言拒絕了。