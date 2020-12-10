中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國 女性異國戀情挨批事件又添一樁，澎湃新聞引述自媒體報導，最近一名中國女網友在網上公布自己將與外國男友結婚，結果卻招致大批網友怒罵，網友除曉以「民族大義」，甚至對她人身攻擊，罵她「母狗」。

據報導，最近，B站（bilibili）一對情侶火了，被罵火的。美女up主（影片上傳者）和她的外國男友要結婚了。倆人戀愛三年，終於修成正果，得到雙方家庭的滿滿祝福。沒想到底下的評論酸倒一片，直接上升到人身攻擊。

有網友寫下侮辱性的留言，稱「中國女孩只能中國男孩欺負」，「妳沒見過倒貼別人的母狗嗎？」

報導指出，類似事件近年頻發，此前一對中法新婚夫妻在北京 三里屯被砍的事件歷歷在目。事件中，中國女子被當街捅死，法國男子也被砍傷。

報導稱，有豆瓣主將這段中外原罪關係總結為等號方程式：「中國姑娘找外國小伙=喪權辱國？」「中國小伙找外國姑娘=揚我國威？」

不僅如此，有激進的網友更對膚色提出排斥，甚至上升到政治正確。曾經一位微博 博主曬出和非裔男友的旅行照，有網友直接@本人，攻擊她「艾就一個滋」。博主不堪網絡暴力，選擇從微博消失。

報導分析，諸如事件顯示女性被物化，成為男性的附庸，根深蒂固的觀念不可動搖。「越過男女權的紛擾，中國什麼時候可以走進一個更公平的世界？」