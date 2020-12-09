甘肅新兵「揚言輕生」 遭除名嚴懲…升學就業都難了

甘肅景泰縣有新兵因「拒服兵役」受罰。（取材自澎湃新聞）

甘肅景泰縣日前對拒服兵役的張姓新兵祭出處罰，理由是入伍生活散漫，多次向其餘武警揚言輕生，影響軍紀；張姓新兵除被除名處理和退回原籍，還被處於逾6萬元（人民幣 ．下同，約9189美元）罰款，他將無法繼續升學 ，就業 也受到嚴格限制。

澎湃新聞報導，景泰縣徵兵辦公室通報指出張男高中畢業，於今年9月獲准入伍，到武警甘肅省總隊慶陽支隊服役，隨後多次以不適應部隊生活為由申請退役。

據通報內容指出，張男「生活自由散漫，紀律觀念淡薄，性格偏激」，訓練時怕苦怕累，經部隊和縣人武部以及家人親屬反覆教育勸導，講清利害關係和嚴重後果，本人仍堅持拒服兵役。

由於張男經常向戰友散布消極言論，期間情緒激動，反應強烈，多次向同班戰友及班長流露出輕生想法，所在部隊最終依《中國人民解放軍紀律條令》將他除名處理並退回原籍。

景泰縣徵兵辦公室稱，張男行為已違反中國的兵役法，構成拒服兵役的違法事實，決定對他處罰，不僅無法繼續升學，還祭出人民幣6萬4646元的罰金；戶籍上的兵役狀況欄還將被記上「拒服兵役」永久字樣，未來亦不得錄用為公務員或者參照公務員法管理的工作人員，社會團體和企事業單位不得為其辦理招聘錄用和就業手續。

據報導，通報公布後，有網友批評「不想服兵役當初為何要去？去了就好好當」，大酸「回去當溫室的花朵吧」；但也有人認為退兵不是犯罪，不應該把個人信息掛到網上來批判。