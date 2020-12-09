欠錢不還？羅永浩又被限制消費 網友：「真還傳2」要來了

天眼查顯示，羅永浩又被限制消費了。(視頻截圖)

天眼查顯示，北京 錘子數碼科技有限公司近日新增一則被限制消費信息，該限制消費令案號為（2020）津0103執4190號，立案日期為2020年9月7日，被限制消費人員為「羅永浩 」。消息一出，迅速沖上微博熱搜。有網友笑稱，「真還傳2」要來了。

中國基金報報導，高開低走，完美詮釋了錘子科技創始人羅永浩的2020年。先是官宣欠債6億元人民幣 (約9200萬美元 )，還了4億元，引來全網敬佩；隨後更是準備借殼上市，進軍A股：近6億元、溢價28倍賣給尚緯股份，一時風光無兩。結果，一周前羅永浩A股夢碎，這筆買賣宣告終止了；不僅如此，天眼查顯示，羅永浩又被限制消費了。

至此，北京錘子數碼科技有限公司目前關聯33條被限制消費信息。

這對羅永浩意味著什麽？「限制消費令」的具體消費限制包括：不得乘坐飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；不得在星級以上賓館、酒店，夜總會、高爾夫球場等場所消費；不得購買不動產或新建、擴建、高檔裝修房屋。

被限制高消費的人，一般情況下都是屬於欠債不還的人。不過，羅永浩為何又被限制消費？具體原因尚未披露。

對此，網友紛表震驚，「怎麽又被限制消費了？」有的還笑稱，「真還傳2」即將拉開帷幕。