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冤獄27年後 張玉環補辦離婚：忍痛割愛

中國新聞組／北京9日電
張玉環(圖)7日和前妻宋小女補辦離婚手續。(取材自南方都市報)
張玉環(圖)7日和前妻宋小女補辦離婚手續。(取材自南方都市報)

江西男子張玉環被控殺害兩名兒童，因遭刑求坐了近27年冤獄，日前改判無罪。張玉環7日和前妻宋小女在南昌市進賢縣正式補辦離婚手續。張玉環8月受訪時表示，2014年在監獄中與宋小女簽署了離婚協議書，但未正式辦手續。此前張玉環出獄後，宋小女因表示「張玉環還欠她一個抱」，受到廣泛關注。

來源：YouTube

南方都市報報導，本月8日，宋小女在其社交帳號上確認已與張玉環正式離婚，並稱「希望各自安好」。張玉環則表示，從內心上不想離，但現實上「忍痛割愛」。

廣為流傳的一段採訪畫面中，宋小女表示，張玉環還欠她一個擁抱，這個抱不是無緣無故，是從1993年到1999年的擁抱，這一幕感動了很多人。1993年，張玉環蒙冤入獄。迫於生計，宋小女1999年改嫁。

今年8月，張玉環受訪時說，最後一次見到宋小女是在2014年，當時他們在監獄中正式簽署了離婚協議書，但未辦理手續。

宋小女8月談及張玉環和現任丈夫，她表示，兩個都是她最愛的，都是她生命中最重要的男人。「張玉環曾經對我那麼好，我也心甘情願為他付出。現在張玉環回來了，我祝福他每天都開開心心。現在我要回到老公身邊去，因為他愛我，包容我，支持我，我很謝謝他，我也愛他。」

張玉環7日和前妻宋小女(圖)補辦離婚手續。(取材自南方都市報)
張玉環7日和前妻宋小女(圖)補辦離婚手續。(取材自南方都市報)

監獄

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