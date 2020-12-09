神祕職校在酒店上課 滿地避孕套、籌碼…學生崩潰逃

浦江商學院在廢棄的酒店上課。（取材自新聞晨報）

新冠疫情 影響全球，各國採取的避疫手段也包括停課。一名14歲少年等待10個月後，終於等到職業學校「浦江商學院」開學。然而，他在上了5天學後就決定和同學「逃跑」，因為這所學校開在廢棄酒店裡，教室是酒店的包廂，部分房間內還有成盒的避孕套，及散落滿地的籌碼。

新聞晨報報導，14歲少年小傑10月6日起在「浦校」上學。招生 時，「浦校」自稱是中職院校，目前有兩個年級共100名學生，開設有電子商務、學前教育 、動漫遊戲設計等多個專業，畢業學生可獲得中專或大專文憑；校方並開放參觀，展現不錯的硬件條件。

不過學生實際上課後發現，這裡與一般的學校大相逕庭，深感「被騙」。首先，有學生發現從報名到開學，短短一個月內校址就換了四處，最終落腳於「青青大酒店」內；學生在酒店包廂內上課，甚至在「青青旅遊大世界」的草坪中上體育課，途中還被保安要求付門票錢。

浦江商學院教室是酒店包廂。（取材自新聞晨報）

學生們還發現，實際上整座酒店中，只有一樓的部分區域屬於學校，其他封閉區域堆滿各種廢棄物品，包括成盒的避孕套、散落滿地的籌碼，以及一些過期的消防器材。

據報導，對於學生和家長的質疑，「浦校」校長童昀坦承，其實該校根本不是中等職業學校而是一家企業，與江蘇省「南通建築職業技術學校」的中職學校建立校企合作關係。他更表示，對於「浦校」畢業能獲大專文憑，「應是家長誤讀」。

不過，南通技校對「浦校」的經營情況並不知情，也從未有老師到該校任教。