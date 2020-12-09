北京德順齋「神秘愛心餐」 說出暗號送免費牛肉麵

北京德順齋告示：「人在外遇到困難是難免的。只要告訴店員要套餐A，找地方坐，吃完直接走就行。」（取材自微博）

北京 市朝陽區三元橋附近的小吃店德順齋，最近貼出一張告示，溫暖了很多人。原來老闆落難時曾獲得別人幫助，老闆馬某表示，有此助人的想法，都是因為自己曾獲同樣的幫助，他希望獲幫助的人日後有能力時候再去幫助別人。

據新京報報導，德順齋貼出告示：「人在外遇到困難是難免的。本店免費提供晚餐，不求回報，只希望在你有能力的時候再去幫助他人。提示：只要告訴店員要套餐A，找地方坐，吃完直接走就行。」

老闆馬先生表示，「套餐A」是一個暗號，若客人對店員說上此暗號，店員會送上價值22元人民幣 的紅燒牛肉麵，有肉有菜有主食，足以填飽肚子。為顧及有需要幫助的人的自尊，于先生特意叮囑員工，不要去特別觀察或注意點餐的人。吿示貼出逾一個月，只有一位男子點過「套餐A」。

馬先生指出，他會有這樣的想法，源自於他曾經獲得別人幫助的經歷。2012年中秋，于先生剛到雲南昆明讀大學，當時不幸被偷了錢包，餓著肚子又沒錢回學校，只好到一間米線店求助。當時米線店老闆不但送上一碗米線，更給了他5元作為回校車費，讓他十分感動。故此，他有了自己的餐廳以後，也想憑自己能力幫助有需要的人。

他表示，除了餐廳本來會提供愛心餐，現在，不少客人看見告示會特意多付錢，來捐贈一份「套餐A」。

網友表示，這種「讓求助者以一種有尊嚴的方式接受幫助，非常值得肯定」。「贈人玫瑰手有留香」。馬老闆稱，餐館走紅後，吃「愛心晚餐」的人很少，來店裡獻愛心的人多了起來。