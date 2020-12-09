警臥底直擊行騙 「上海一日遊」出價千元 被嫌情分不夠
上海浦東警方日前偵破上海以低價「上海一日遊」為幌子的集團化詐騙案，抓獲團夥成員91名，該案涉及2000餘名被害人。據悉，警方人員一度暗訪其中，不過，卻在「出價」環節因金額過低，被篩選出去。
澎湃新聞報導，在這場騙局中，派頭十足的玉石店、飽識玉石知識的專業人員、玉石講解員、出手闊綽的玉石店老闆悉數登場。其中「表演」戲分最重的玉石店老闆會透過虛構事實，誤導遊客「主動」花錢請客吃飯，並稱願意支付的吃飯金額，代表與老闆的情分多少。
浦東公安外高橋公安處刑事偵查大隊副大隊長吳龔旭表示，黑導遊一般會主動上門詢問，找「黑店」「合作」，詐騙金額「導遊」與玉店六四分成。
達成一致後，作案開始。犯罪分子首先會以99-150元不等的低價為噱頭，打出「上海一日遊」消息招攬。
遊覽一、兩個免費景點後，載著遊客的大巴便到玉石店。緊接著，黑導遊將一眾遊客帶入約有三十張椅子的會議室，此時，玉石講解員現身。「講解員不講賣玉石，從自身的生活、工作講起，又說到今天會有領導視察，希望得到大家的好評。」吳龔旭說。
氣氛愈來愈濃時，自稱玉店老闆者擇機入場。「闊綽的老闆會一時興起，將標價三四千元的玉貔貅直接報價100元。」
「買了準備什麽用？」老闆問遊客。「送90多歲的老外婆。」遊客回答。
「此時該老闆開始套近乎，聲稱自己也有一位年邁的阿婆，為鼓勵遊客的孝心，老闆再次『善心大發』，說『這塊玉石我一塊錢送給你』。」吳龔旭說。該老闆還說：「希望跟大家成為朋友，我在澳門有產業，日後你們去澳門我來招待，包吃住。」
吳龔旭分析，能跟大老闆做朋友，不少遊客蠢蠢欲動。此時，玉店老闆稱，既然大家是朋友，朋友之間就要請吃飯，並要求顧客把願意支付的吃飯金額寫在紙上，以此衡量與老闆的情分多少、緣分高低。
「犯罪分子會篩選掉寫十塊五塊的人，留下金額較大遊客。」吳龔旭稱，暗訪的時候，民警在紙上寫的金額是1000元，隨即也被篩選了出去。
玉店老闆又趁勢說：「既然願意請客吃飯，那先把錢給我，我們就交了這個朋友。」並佯裝用「好東西」作為友誼的信物贈予遊客。
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