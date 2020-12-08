餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

寧波的楊女士。（視頻截圖）

浙江寧波一名26歲的女模特，日前和一名男網友相約吃飯，選在當地最高檔的火鍋店，期間點了帝王蟹、紅酒等餐點，不料，男網友吃到一半偷跑了，楊女一度須為該餐埋單兩萬元人民幣 ，甚至還被襲胸。事件引發熱議，男子隨後否認猥褻，還喊冤稱「我才被騙了。」

楊女日常在網上也是曬了相當多的美照。（取材自微信）

看看新聞報導，楊女士平常喜歡在微博 分享自拍，日前一名男子在微博留言，雙方隨後加了微信 。男子自稱姓林，是做生意的，楊女士看對方朋友圈，經常炫富，感覺是個有錢人，雙方成為微信好友的當天，林先生說要請他吃飯，楊女士答應了對方的要求，挑選一家餐廳叫做最上火鍋，人均消費1258元。

寧波的楊女士跟一個男性朋友一起吃飯，選在寧波最高檔的火鍋店。（視頻截圖）

當晚，兩人進包廂用餐。「吃著吃著他就說肚子不舒服，先去上個衛生間，然後他（林先生）說你待會是不是還要去夜店什麼？穿這麼性感，然後一下子就把手伸到我胸裡面去了。」楊女士說自己還沒反應過來，林先生就不見了，中途跑掉了。

據報導，楊女士說，她在包廂等了一個多小時，林先生非但消失，手機也聯繫不上，無奈之下她只能掏錢買單，一共付了6800元。

林先生事後否認猥褻的說法，但承認飯吃到一半走掉了，因為楊女士一來就往貴的點，開一瓶酒還要一萬多，明顯把他當成凱子用，所以他中途不跑單才是傻。

來源：youtube

楊女士將此事報警後得知，林男並非生意人，而是在一家二手車店打工的，微信上分享的那些豪車也不是他的。楊女士覺得自己才是被騙的一方，對方包裝出很有錢的樣子，結果被一頓飯吃出了原形。

楊女士還稱，自己原本是想點最貴20多萬的酒，不過考慮到是第一次約吃飯，她退一步點了瓶1萬2000元的紅酒，這頓火鍋原本總價是2萬32元。

民警表示，楊女士反映被林先生猥褻襲胸一事，由於證據不足，無法立案，涉及吃飯買單的問題，在警方的調解下，最終雙方平攤了6800的餐費。

事件在網上形成兩派討論，多數網友認為是「騙子遇騙子，看誰技高一籌」。有網友認為，楊女士是尋求過男方意見的，男方有問題。另有網友質疑，第一次見面就點兩萬的酒菜屬於坑人，如果女方真的有能力消費，根本不會因為男方的豪車和錢而動心，明擺著想釣富二代。