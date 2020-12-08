我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

中國新聞組／北京8日電
寧波的楊女士。（視頻截圖）
寧波的楊女士。（視頻截圖）

浙江寧波一名26歲的女模特，日前和一名男網友相約吃飯，選在當地最高檔的火鍋店，期間點了帝王蟹、紅酒等餐點，不料，男網友吃到一半偷跑了，楊女一度須為該餐埋單兩萬元人民幣，甚至還被襲胸。事件引發熱議，男子隨後否認猥褻，還喊冤稱「我才被騙了。」

楊女日常在網上也是曬了相當多的美照。（取材自微信）
楊女日常在網上也是曬了相當多的美照。（取材自微信）

看看新聞報導，楊女士平常喜歡在微博分享自拍，日前一名男子在微博留言，雙方隨後加了微信。男子自稱姓林，是做生意的，楊女士看對方朋友圈，經常炫富，感覺是個有錢人，雙方成為微信好友的當天，林先生說要請他吃飯，楊女士答應了對方的要求，挑選一家餐廳叫做最上火鍋，人均消費1258元。

寧波的楊女士跟一個男性朋友一起吃飯，選在寧波最高檔的火鍋店。（視頻截圖）
寧波的楊女士跟一個男性朋友一起吃飯，選在寧波最高檔的火鍋店。（視頻截圖）

當晚，兩人進包廂用餐。「吃著吃著他就說肚子不舒服，先去上個衛生間，然後他（林先生）說你待會是不是還要去夜店什麼？穿這麼性感，然後一下子就把手伸到我胸裡面去了。」楊女士說自己還沒反應過來，林先生就不見了，中途跑掉了。

據報導，楊女士說，她在包廂等了一個多小時，林先生非但消失，手機也聯繫不上，無奈之下她只能掏錢買單，一共付了6800元。

林先生事後否認猥褻的說法，但承認飯吃到一半走掉了，因為楊女士一來就往貴的點，開一瓶酒還要一萬多，明顯把他當成凱子用，所以他中途不跑單才是傻。

來源：youtube

楊女士將此事報警後得知，林男並非生意人，而是在一家二手車店打工的，微信上分享的那些豪車也不是他的。楊女士覺得自己才是被騙的一方，對方包裝出很有錢的樣子，結果被一頓飯吃出了原形。

楊女士還稱，自己原本是想點最貴20多萬的酒，不過考慮到是第一次約吃飯，她退一步點了瓶1萬2000元的紅酒，這頓火鍋原本總價是2萬32元。

民警表示，楊女士反映被林先生猥褻襲胸一事，由於證據不足，無法立案，涉及吃飯買單的問題，在警方的調解下，最終雙方平攤了6800的餐費。

事件在網上形成兩派討論，多數網友認為是「騙子遇騙子，看誰技高一籌」。有網友認為，楊女士是尋求過男方意見的，男方有問題。另有網友質疑，第一次見面就點兩萬的酒菜屬於坑人，如果女方真的有能力消費，根本不會因為男方的豪車和錢而動心，明擺著想釣富二代。

微信 微博 人民幣

上一則

中國下架105個違規APP 包括旅遊平台貓途鷹

延伸閱讀

活蛤和火鍋（上）

活蛤和火鍋（上）
牛！黑龍江男子用500塊冰磚蓋冰屋 邀大家免費吃火鍋

牛！黑龍江男子用500塊冰磚蓋冰屋 邀大家免費吃火鍋
疫情無情 居家過節更溫馨 外賣生意火爆

疫情無情 居家過節更溫馨 外賣生意火爆
感恩節旅遊告吹 華人全家宅居吃火鍋、玩電動

感恩節旅遊告吹 華人全家宅居吃火鍋、玩電動

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
環球時報總編輯胡錫進。取自多維新聞網

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

2020-12-06 09:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗
一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里