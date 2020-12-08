「殺豬盤」橫行 多人上當 杭州女子被騙近千萬

殺豬盤套路。

杭州一位網友近日發微博稱前段時間遭遇了「殺豬盤」，被騙了40萬，立刻引發很多投資 者的心聲，還有女生被騙上千萬，數萬的評論、轉發都在傾訴發生在自己身上的「殺豬盤」的經歷。

每日經濟新聞報導，阿芬在某交友網站上結識了一個名叫「劉凱月」的男子，他自稱有房有車還開公司，阿芬不久便和對方在網上確立戀愛關係。

聊了20多天左右，「劉凱月」告訴阿芬可以透過一個博彩網站賺取匯率的差價，還說自己太忙，想讓阿芬幫忙操作押大押小；操作頭幾天，阿芬總是贏錢，心動之下也開通一個帳戶。

每次玩，阿芬都聽「劉凱月」的，對方讓押大就押大，讓押小就押小，每次平台顯示都是盈利。一個多月的時間，竟陸續充值了200餘萬，帳戶裡顯示的本金和利潤加起來有400多萬元。但不久之後，她發現帳戶內的錢全部清零了，網站也隨即打不開了。

阿芬趕緊詢問「劉凱月」卻被告知「押注押錯了」。這時候，阿芬覺得有些不對勁，再次與對方聯繫，發現已被拉黑，才意識到自己被騙。此時，她一共被騙了276萬元。

另據錢江晚報報導， 一名36歲女子小琳也遭遇「殺豬盤」，被騙了近千萬元。

據杭州市公安局反欺詐中心相關負責人表示，這些都是非常典型的「殺豬盤」詐騙 。所謂「殺豬盤」，是指詐騙分子利用網路交友，誘導投資人下載推送的詐騙APP，在平台進行投資博彩、股票、期貨甚至虛擬貨幣 交易的網絡詐騙。

在「殺豬盤」詐騙套路中，詐騙分子會提前準備好人設、交友套路等「豬飼料」，將社交平台稱為「豬圈」，將詐騙對象稱為「豬」。此外，他們還把與詐騙對象培養感情的過程叫做「養豬」。等感情培養到一定程度，一般是在一個月左右，騙子就會開始「殺豬」，而所謂的那些博彩網站、投資理財平台，大多都是詐騙分子自己搭建，他們可以自己後台修改程序，自行設置受害者帳戶的餘額數據。