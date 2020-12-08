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未婚妻常網購玩具 原來藏著大祕密…佛山男崩潰退婚

中國新聞組／杭州8日電
余先生原本滿心歡喜準備婚事，竟發現未婚妻藏了大祕密，直接讓即將圓滿的婚姻瞬間破碎。（視頻截圖）
余先生原本滿心歡喜準備婚事，竟發現未婚妻藏了大祕密，直接讓即將圓滿的婚姻瞬間破碎。（視頻截圖）

人與人相知相愛並不容易，結婚更是一輩子的事。廣東佛山一男子爆料：他從未婚妻的網購紀錄中發現了蛛絲馬跡，從而揭開了未婚妻的「大祕密」。這個秘密不僅讓2人的婚事告吹，還鬧上警局，原來黃女上網購買的東西都是小孩子的玩具，她卻隱瞞未婚夫自己是個10歲孩子的媽。現在不只結不成婚，二人互相指責，因為與錢有關。

溫州晚報報導，家住廣東佛山的余先生年初原本該滿心歡喜準備婚事，但因疫情耽擱了。就在這期間，竟然發現未婚妻黃小姐藏了大祕密，而這祕密直接讓余先生和黃小姐的即將圓滿的婚姻瞬間破碎。

來源：YouTube

據報導，余先生近來發現黃小姐經常在淘寶上購買小孩子的玩具，他心裡就有個判斷，他懷疑黃小姐曾生過小孩。

結過婚還有個十歲兒子？這個消息對於余先生來說就彷佛一個青天霹靂，這令余先生無法接受。報導稱，余先生說，他和黃小姐網戀相識，拍拖兩年，也同居一段時間，去年底還在老家辦了訂婚宴，他一共在黃小姐身上花了近20萬（人民幣，下同，約3萬美元），如今卻人財兩空。

余先生說他投入的錢，10萬是禮金，其他的是戀愛中的開銷，包括給黃小姐做美容投資的2萬，及一些金銀首飾、幫對方還信用卡等方面的開支。余先生和他家人就希望黃小姐將錢退回來。

隨後記者也和余先生一起來到黃小姐家。但面對記者，黃小姐說她沒有欺瞞余先生，她的情況，余先生是知情的。但余先生卻反駁說黃小姐自始至終都沒告訴過自己。

據黃小姐說，在他們沒在一起之前，朋友有告知余先生。余先生就問自己是不是單親媽媽？有沒有帶小孩？黃小姐說沒有，余先生說過去了就不用再談了，之後就沒再說這件事情。

黃小姐還說，其實她已退還了10萬的禮金，但對其餘的開支清單，她並不認同。見談不攏，雙方隨後又去了當地派出所調解，目前仍在協商中。

戀愛中的開支，分手後應如何結算確實個學問。街坊對此都有不同的看法：「如果說單方面投入太多換來的回報不對等的話，我覺得有必要去拿回。」「我覺得送出去就是送出去了，為什麼還可以拿回來呢。」「會覺得是原來在你的心目中金錢比這個感情還要重要」「不應該（要求給回），結束就結束了， 一切都結束了」

人民幣 疫情 投資

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