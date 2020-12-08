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交晚了… 保潔員撿到鑽戒上交公司 竟被罰500元

中國新聞組／綜合報導
保潔員誠實上交撿到的鑽戒，卻仍被罰錢。 （取材自哈爾濱日報）
保潔員誠實上交撿到的鑽戒，卻仍被罰錢。 （取材自哈爾濱日報）

都說拾金不昧是美德，然而長沙高鐵保潔員甘女士誠實上交在車廂撿到的一克拉鑽戒，卻遭公司罰款500元人民幣（下同，約76.5美元），理由是她未「及時」歸還，讓甘女士覺得相當冤枉。

來源：YouTube

哈爾濱日報報導，甘女士當天在一班12時50分到站、1時16分發車的列車上清潔，撿到這枚價值上萬的鑽戒時，甘女士因為考量打掃時間僅有20分鐘相當緊迫，打算結束後再上交。她工作結束後上了個廁所，就在這時接到組長電話，詢問是否拾獲一枚戒指；甘女士說看到了，上完廁所就送過去。

然而，公司卻認為她未及時上交，要依公司規定罰款500元，儘管當時協尋鑽戒的民警作證，建議負責人不要對她有所懲罰，公司最終仍決定罰款。這個處罰不僅讓甘女士覺得冤枉，也認為一個月工資才3500元，罰款卻要500元，不合理。領導經理則說，要是平時會罰款1000元。

保潔員誠實上交撿到的鑽戒，卻仍被罰錢。 （取材自哈爾濱日報）
保潔員誠實上交撿到的鑽戒，卻仍被罰錢。 （取材自哈爾濱日報）

甘女士認為自己並未隱瞞撿到鑽戒的事實，且只等了16分鐘就歸還。她認為公司之所以對她罰款，可能是覺得她一開始並不打算把這個戒指給上交，直到有人問自己自己才說撿到了。目前，甘女士和公司正在進一步的商討中。

這起爭議傳到網路上，引來了很多網友的熱議，不少網友都覺得公司這麼做，恐怕會讓做好事的人寒心。

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