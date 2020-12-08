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想查老公開房紀錄… 浙江女子上網買軟件反被騙3.9萬元

中國新聞組／北京8日電
浙江一女子網上查詢「老公開房紀錄」，結果被騙走3.9萬元，(取材自瀟湘晨報)
浙江一女子網上查詢「老公開房紀錄」，結果被騙走3.9萬元，(取材自瀟湘晨報)

與丈夫吵架找不到對方下落，浙江女子在網上尋求「定位軟件」，本以為有了它就可以知曉丈夫的情況，沒想到卻被騙子坑了一把，遭騙走3.9萬餘元人民幣(約5966美元)，她只好報警。目前，該案已立案偵查。

瀟湘晨報綜合義烏公安報導，近日，家住浙江義烏稠江的吳女士（化名）因為因瑣事與丈夫吵架一氣之下奪門而出，等回家後發現丈夫沒有回家，電話也聯繫不上。迫切想要知道丈夫的下落吳女士一時犯了傻，在網路上查詢「老公開房紀錄」，發現有人在兜售可以精準定位並能查詢開房信息的軟件，於是信以為真，馬上聯繫了對方。

據報導，根據對方「指引」，吳女士在手機上下載並安裝了對方發來的名為「天翼定位」的軟件，打開後發現該軟件需要授權碼才能使用。吳女士便聯繫對方，對方解釋說需要購買授權碼，授權碼的使用期限分別有90天980元、180天1580、365天2200元，吳女士選擇了最貴的365天2200元，之後就被對方拉入了一個微信群。吳女士在群裡發放11個200元的紅包支付了這筆費用。

本以為付完錢，自己就可以通過軟件對丈夫行踪瞭如指掌，沒想到吳女士發現該軟件還是無法使用，隨後，對方又以保證金、服務器使用費、增強GPS信號等各種名義，繼續讓吳女士在群內發紅包。

大概是心急，吳女士一直沒發現其中的套路，直到自己發了3.9萬餘元的紅包，吳女士發現該微信群竟然被解散了，自己的微信號也被對方拉黑，她這才意識到被騙並報警。目前，該案已立案偵查，相關工作正在開展之中。

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