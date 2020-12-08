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中國詩歌學會爆醜聞 兩代管理層互指斂財

中國新聞組／北京8日電
祁人。（取材自上游新聞）
祁人。（取材自上游新聞）

中國詩歌學會傳出醜聞，兩代管理層互指斂財。中國詩歌學會6日在官方微信公眾號發布通告稱，前任副秘書長祁人涉嫌職務侵占一案，已在北京市被立為刑事案件。惟祁人隨後稱，自己多年來舉報黃怒波是「老賴」，導致他不能再當會長，批該通告是黃為報復所為。

中新網報導，據通告，祁人於1994年至2012年4月期間，擔任中國詩歌學會副秘書長、財務負責人。長期以來，中國詩歌學會陸續收到一些詩人和單位的反映，稱祁人在任職期間，利用職務之便，先後於2001年成立「北京拿來文化傳播有限公司」、2003年成立「拿來文化藝術（北京）有限公司」，用上述兩個公司侵占中國詩歌學會舉辦的「詩歌萬里行」活動的收入和利益。

通告稱，祁人在1998年1月至2011年，長達13年期間，先後以代領工資和勞務費等方式，冒領獲取各種報酬和費用近40萬元（人民幣，下同）；僅通過中國詩歌學會影視詩歌專業委員會、中國詩歌學會學術工作委員會這兩個帳戶和其他途徑就轉移、侵吞了近500萬元巨額資金提現等。上述行為，已涉嫌職務侵占。中國詩歌學會於11月4日向北京市公安局某分局經濟犯罪偵查支隊報案。

上游新聞報導，通告發出不久，微博實名認證為「中國詩歌萬里行總策畫、秘書長祁人」的帳號發布了「嚴正聲明」，稱黃某以中國詩歌學會名義發布「前任副秘書長祁人涉嫌職務侵占已被立案」純屬造謠污衊。 

聲明並稱，「黃某發布所謂公告，意在擾亂中國作協對中國詩歌學會的整頓，以此搞亂詩壇，其實是癡心妄想。」「對於黃某行賄受賄的歷史事實，本人將竭盡全力，繼續向有關部門舉報。」

祁人隨後接受採訪指出，「黃某之所以要在官網上發布『通告』，可能跟我舉報他是失信被執行人，不能擔任詩歌學會會長一事有關。」

據微信公眾號「主編有態度」向祁人求證，其微博中的黃某是中國詩歌學會現任法人和會長黃怒波。

港媒報導，64歲的黃怒波畢業於北京大學中文系，曾任中宣部處長，後成地產商。黃怒波曾出版多本詩集，但近年超過十次被列入失信被執行人名單。據悉，詩歌學會即將舉行換屆，事件凸顯中國文藝界亂象叢生，包括打著協會的名義與商界合作，舉辦活動圈錢等。

黃怒波。（取材自中華工商時報）
黃怒波。（取材自中華工商時報）

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