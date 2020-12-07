被詐10餘萬…上海男談戀愛 女友竟是同事妻子假扮的

在上海工作的鄭鵬為人誠實可靠卻一直單身，經同事阿強介紹，與女子錢珊談戀愛，沒想到都已論及婚嫁錢珊突然消失，鄭鵬才發現是一場詐騙 ，而且一切幕後的黑手居然是同事的老婆王麗。

廣州日報報導，鄭鵬是上海一家銷售公司的員工，工作多年一直沒有遇到適合的女孩。同事阿強為鄭鵬介紹女子錢珊，對方據稱是阿強的妻子王麗推薦的，和王麗在同公司。

鄭鵬和錢珊先在微信上聊天，並在兩個月後確立了戀愛關係，保持著每周兩、三次約會的頻率。

鄭鵬覺得二人可以談婚論嫁了，便帶錢珊回老家見自己父母，並按錢珊老家「萬裡挑一」的說法，給了錢珊1萬1000元（人民幣，下同，約1682美元 ）的結婚定金。之後，錢珊提出要購置「五金一鑽」，儘管財力有限，鄭鵬還是買了金手鐲、金戒指。

日常交往中，鄭鵬也對錢珊有求必應，為她添置新衣、採購補品，並買了電腦、名表等，甚至還將支付寶 帳戶信息告訴錢珊，方便她隨時消費。某次錢珊以出差為由，轉走了鄭鵬支付寶中的2萬2000元（約3365美元）。

之後兩人分手，鄭鵬要錢珊歸還自己為她買的金飾，錢珊找各種藉口拖延，最後乾脆不回訊息「人間蒸發」。

鄭鵬透過阿強，盼他的老婆王麗提供錢珊的消息，卻被王麗拒絕。

後來，鄭鵬發現自己支付寶曾在一家小區超市消費，正是阿強住的小區。同時，鄭鵬發現，錢珊從支付寶裡轉走的錢進入了一個名字為「麗」的帳戶當中，正是王麗的支付寶帳戶。

鄭鵬回想起曾在一次聚會見過王麗，當他看到錢珊時，就覺得她很像王麗，調侃二人長相相似。種種線索讓鄭鵬懷疑，所謂的「錢珊」就是王麗假扮的。

面對鄭鵬的質疑，阿強將王麗的照片發給了鄭鵬，看過照片後，鄭鵬確信錢珊正是王麗。之後，鄭鵬、阿強和王麗三人一同到派出所對質，終於發現一切都是王麗主導的一場詐騙。

王麗坦承，自己因為一張阿強與其他女子的合影，懷疑丈夫可能出軌，於是就想與鄭鵬談情說愛以報復阿強。隨著與鄭鵬交往深入逐漸動起了歪腦筋。

王麗偽造自己的年齡、學歷等個人信息，以給自己買禮物、購買公司用品需要周轉、結婚要彩禮等藉口，騙取鄭鵬共計十餘萬元。上海松江區人民檢察院最終以涉嫌詐騙罪對王麗批准逮捕。