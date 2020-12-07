安徽女遭性侵 尋仇刺死對方妻子… 逃亡20年後回鄉自首

張姓女子（中）背負命案後逃亡20載，「花甲」之年終於投案，（取材自上游新闻）

安徽省阜陽市一名張姓女子年輕時遭性侵 ，不甘受辱的她持利器上門尋仇；未見性侵的男子，衝動之下刺傷其妻子，對方送醫後不治，張女逃亡20年後，在「花甲」之年回鄉自首。

上游新聞報導，張女有過兩次婚史，第一次婚姻生育一子，幾年後丈夫患病去世。再婚後又生育一女，但還是沒能建立夫妻情投意合的真正幸福家庭，在一次和丈夫生氣後帶女兒離家出走，流落到新疆烏魯木齊市以撿拾廢品維持生計。

報導指出，2001年7月，張女遭到一名男子性侵，上門尋仇刺死對方妻子，事後逃之夭夭 。案發後，受當時刑事科學技術落後等條件限制，加上張女未辦過居民身分證，第二任丈夫以她失踪多年尋找無果為由，起訴與其離婚後將其戶口註銷等特殊情況，儘管新疆烏魯木齊市警方經過偵查已將其列為命案嫌疑人並追踪到太和，但卻一直抓捕未果又無法上網通緝。

太和縣公安 局五星派出所後來改變策略，採取查控與規勸並舉，透過聯合村幹部對張女母親、兄妹等親人的法律教育 、政策感化等多種方式，用時一個多月終於感化了張女。

背負命案20年，在新疆等地四處隱姓埋名流浪，嘗盡生活淒苦、兒女不能相認、未能為去世父親送終、不能為風燭殘年母親養老的張某，終於從遙遠的外地踏上返鄉之路。結束近20年逃亡生涯已是62歲老婦的她，哭拜了白髮蒼蒼老母親和久別重逢的兄弟姐妹親人後，如釋重負地毅然到太和縣公安局五星派出所投案自首。