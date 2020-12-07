我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

安徽女遭性侵 尋仇刺死對方妻子… 逃亡20年後回鄉自首

中國新聞組╱北京7日電
張姓女子（中）背負命案後逃亡20載，「花甲」之年終於投案，（取材自上游新闻）
張姓女子（中）背負命案後逃亡20載，「花甲」之年終於投案，（取材自上游新闻）

安徽省阜陽市一名張姓女子年輕時遭性侵，不甘受辱的她持利器上門尋仇；未見性侵的男子，衝動之下刺傷其妻子，對方送醫後不治，張女逃亡20年後，在「花甲」之年回鄉自首。

上游新聞報導，張女有過兩次婚史，第一次婚姻生育一子，幾年後丈夫患病去世。再婚後又生育一女，但還是沒能建立夫妻情投意合的真正幸福家庭，在一次和丈夫生氣後帶女兒離家出走，流落到新疆烏魯木齊市以撿拾廢品維持生計。

報導指出，2001年7月，張女遭到一名男子性侵，上門尋仇刺死對方妻子，事後逃之夭夭 。案發後，受當時刑事科學技術落後等條件限制，加上張女未辦過居民身分證，第二任丈夫以她失踪多年尋找無果為由，起訴與其離婚後將其戶口註銷等特殊情況，儘管新疆烏魯木齊市警方經過偵查已將其列為命案嫌疑人並追踪到太和，但卻一直抓捕未果又無法上網通緝。

太和縣公安局五星派出所後來改變策略，採取查控與規勸並舉，透過聯合村幹部對張女母親、兄妹等親人的法律教育、政策感化等多種方式，用時一個多月終於感化了張女。

背負命案20年，在新疆等地四處隱姓埋名流浪，嘗盡生活淒苦、兒女不能相認、未能為去世父親送終、不能為風燭殘年母親養老的張某，終於從遙遠的外地踏上返鄉之路。結束近20年逃亡生涯已是62歲老婦的她，哭拜了白髮蒼蒼老母親和久別重逢的兄弟姐妹親人後，如釋重負地毅然到太和縣公安局五星派出所投案自首。

性侵 公安 教育

上一則

疑環境污染 葵盛西邨同層5戶12人中招 專家批港府未快速控制現場

下一則

許智峯、家人滙豐帳戶獲解凍 警質疑涉挪眾籌資金

延伸閱讀

鈕承澤性侵劇組女助理 二審仍判4年

鈕承澤性侵劇組女助理 二審仍判4年
導演鈕承澤涉性侵 辯「她沒拒絕」二審仍判4年

導演鈕承澤涉性侵 辯「她沒拒絕」二審仍判4年
認識才兩天…深圳男性侵醉酒女同事 一審判刑三年半

認識才兩天…深圳男性侵醉酒女同事 一審判刑三年半
紐約公車女乘客 指控司機駛往僻靜處性侵

紐約公車女乘客 指控司機駛往僻靜處性侵

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門