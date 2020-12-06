14年前懸案告破！丈夫因房產殺妻 藏托運箱發往異鄉

瀋陽警方偵破一起14年前的命案，將犯罪嫌疑人閻某抓捕歸案。（取材自瀋陽網）

瀋陽市公安 局日前偵破一起14年前的命案，警方在托運的木箱內發現腐爛女屍，從發現是丈夫閻某因房產問題，殘忍殺害妻子。

瀟湘晨報報導，2006年4月1日，瀋陽警方接到某貨運站報警，在一個托運發往廣州、但因無人領取被退回的木箱內，發現一具已高度腐爛的女屍。由於受當時技術條件限制，警方無法核實被害人身分，案件偵辦工作始終未取得突破。

警方近期展開「雲劍-2020」專項行動，瀋陽市分局重新偵辦這起懸案。警方今年7月透過現代技術鑑定，確認被害人為52歲的黑龍江省哈爾濱市人許某。民警先後7次趕赴黑龍江省哈爾濱市、2次遠赴山西省臨汾市等地，經過大量的走訪和調查，最終確定許某的54歲丈夫閻某有重大嫌疑。

民警10月在哈爾濱抓獲閻某。經審訊，閻某對殺害妻子的犯罪事實供認不諱，他表示與許某結婚後，和妻子因房產問題矛盾不斷。2006年2月底，閻某與許某再次發生激烈爭吵，閻某惱怒之下用毛巾將許某勒昏，又用晾衣繩纏繞許某頸部將其勒死。

隨後，閻某將許某屍體裝入木箱並乘坐大客車到瀋陽，將木箱運至某貨運站後，用虛構的收貨人姓名和電話進行登記，意圖將裝有屍體的木箱發往廣州。目前，案件正在進一步辦理中。