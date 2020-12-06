我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

14年前懸案告破！丈夫因房產殺妻 藏托運箱發往異鄉

中國新聞組／北京7日電
瀋陽警方偵破一起14年前的命案，將犯罪嫌疑人閻某抓捕歸案。（取材自瀋陽網）
瀋陽警方偵破一起14年前的命案，將犯罪嫌疑人閻某抓捕歸案。（取材自瀋陽網）

瀋陽市公安局日前偵破一起14年前的命案，警方在托運的木箱內發現腐爛女屍，從發現是丈夫閻某因房產問題，殘忍殺害妻子。

瀟湘晨報報導，2006年4月1日，瀋陽警方接到某貨運站報警，在一個托運發往廣州、但因無人領取被退回的木箱內，發現一具已高度腐爛的女屍。由於受當時技術條件限制，警方無法核實被害人身分，案件偵辦工作始終未取得突破。

警方近期展開「雲劍-2020」專項行動，瀋陽市分局重新偵辦這起懸案。警方今年7月透過現代技術鑑定，確認被害人為52歲的黑龍江省哈爾濱市人許某。民警先後7次趕赴黑龍江省哈爾濱市、2次遠赴山西省臨汾市等地，經過大量的走訪和調查，最終確定許某的54歲丈夫閻某有重大嫌疑。

民警10月在哈爾濱抓獲閻某。經審訊，閻某對殺害妻子的犯罪事實供認不諱，他表示與許某結婚後，和妻子因房產問題矛盾不斷。2006年2月底，閻某與許某再次發生激烈爭吵，閻某惱怒之下用毛巾將許某勒昏，又用晾衣繩纏繞許某頸部將其勒死。

隨後，閻某將許某屍體裝入木箱並乘坐大客車到瀋陽，將木箱運至某貨運站後，用虛構的收貨人姓名和電話進行登記，意圖將裝有屍體的木箱發往廣州。目前，案件正在進一步辦理中。

公安

上一則

中國科興獲逾5億美元投資 疫苗年產能將倍增

下一則

港警國安處拘捕楊子雋等8人 涉中大遊行

延伸閱讀

安徽17歲高中女要投河 多警注視下為何她仍溺亡…

安徽17歲高中女要投河 多警注視下為何她仍溺亡…
鑑識科技發威 重現懸案死者容貌

鑑識科技發威 重現懸案死者容貌
刑事鑑識重建 28年冷案死者改頭換面

刑事鑑識重建 28年冷案死者改頭換面

這般人民保母！江蘇90後民警嫖娼後反敲詐妓女 還強迫口交…

這般人民保母！江蘇90後民警嫖娼後反敲詐妓女 還強迫口交…

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門