吉林KTV業績未達標 罰跪地爬、喊「兄弟同心」打氣

10多名員工排成一排集體沿著牆邊爬行。（視頻截圖）

吉林省遼源市一間KTV因為上月業績不達標，日前店長帶領10多名員工沿著牆邊跪地爬行，並高喊口號「兄弟同心，其利斷金」；員工對此不覺得人格受侮辱，更表示「不然就不會爬了」。

來源：YouTube

疫情 下，各行各業面臨蕭條 困境。不過遼源市一家KTV仍力求業績，在上月業績未達標之下，日前10多名員工集體在大堂沿著牆邊，低頭跪地爬行，彷彿一條「人形蜈蚣」，並高喊：「兄弟同心，其利斷金！」為自己打氣。

不少網友批評這種懲罰方式太侮辱人，「侮辱式的企業文化實在太可怕了，都不把自己的員工當人對待」、「挺丟人」。

不過，有媒體找到當中員工求證，對方表示，公司是首次用這種方式懲罰員工，當時店內無顧客，「業績和目標是上個月初定好的，領導帶頭爬的，最前面是店長，之後是三個經理。被罰員工比較接受，不覺得侮辱人格，不然就不會爬了。」

中國 不時傳出員工因業績未達標而被罰。2019年8月，貴州苗族自治州獨山縣一間建材公司罰業績未達標，罰員工生吃泥鰍和飲雞血；今年6月，貴州畢節一間裝修公司罰員工吃蚯蚓和吞活泥鰍；9月也有湖南長沙的商貿公司，罰5名男員工在大街上裸跑。