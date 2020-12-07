江蘇84歲婦跳河營救3歲童 自責沒救起孩子母親

陳杏妹自責沒能及時救起同樣在河中的男童母親。（取材自江南晚報）

江蘇無錫市84歲老婦陳杏妹日前英勇救人，她聽聞有人落水，不顧自己年事已高，毫不猶豫跳河救起一名3歲男童。雖然英勇行為受到稱讚，但她仍自責未能救起男童的母親，難過落淚。

南方都市報報導，陳杏妹事發當日，如常到河邊取水餵養家禽，卻發現河道對岸水面上漂著一件紅色小棉襖；她慌忙跑到碼頭邊查看，竟是鄰居家3歲男童落水。陳杏妹當下立即跳入冰冷河水中，一隻手扶著石墩、一手拉起已失去知覺的男童，一邊呼救一邊將他送上岸。

陳杏妹說明她跳河救起男童的過程。（取材自江南晚報）

其實陳杏妹本身患有支氣管炎，經過劇烈奔跑和搶救男童後已氣喘不已，仍坐在地上、拖著男童向附近人家求救。男童的祖母也趕到現場，身為啞巴的她，焦急地向陳杏妹打手語，問她有沒有看到男童母親。

陳杏妹隨後再趕往河邊，打算營救也落河的男童母親，在村民幫助下一同將她拉上岸，可惜經搶救後不治。

據報導，男童已脫離危險，但仍心有餘悸不敢說話，有關部門正為死者家屬籌款。當地宣傳委員表示，陳杏妹樂於助人，經常會將自家種的蔬菜送給向生活有困難的鄰居，是一個不折不扣的「鄰里好人」；經休息後，陳杏妹身體已恢復如常。