遲到登機遭拒自稱趕著餵奶 被拍鬧喊「要全國點擊量」

女子揚言要「全國最大的點擊量」。（視頻截圖）

近日一則視頻在朋友圈熱傳，當中一位自稱在哺乳期的寶媽趕飛機遲到了，在登機口大鬧，要求航空公司派一輛擺渡車將她送到上機處遭拒後，不死心嚷嚷：「我要全國最大的點擊量」。讓網友看了啼笑皆非，更質疑她的行為，「若提供便利，飛機上的那些旅客就不管了？」

來源：YouTube

錢江晚報報導，事發於12月4日早上6時多的杭州蕭山國際機場 90號登機口，當時這位女子乘坐的是浙江長龍航空GJ8013航班，計畫搭乘6時50分的班機從杭州飛往秦皇島。

女子大發雷霆，不停質問工作人員「你不是吃媽媽奶長大的，你沒有孩子嗎？。」（視頻截圖）

按規定，這趟航班登機口關閉時間為6時30分，女子到達登機口已是6時32分，「她說自己的表並沒有到6時30分，但在我們的候機大廳是有鐘的，上面是機場統一調準的時間。」事發時的值班經理表示。

女子相當不滿，表示家裡有孩子等著餵奶，要求機場協調擺渡車接送；機場方反覆解釋指，飛機上有100多名旅客，不可能因為她耽誤其他旅客的行程，希望她能夠理解，並告知有後續航班的話可以乘坐。

航空公司人員說女子遲到，女子拍桌喊「我沒晚」。（視頻截圖）

不過，女子依然情緒激動，更索性躺在地上耍賴，工作人員只能報警處理。而這一切都被路人拍了下來。根據視頻，女子一度對著工作人員大喊：「我奶都要被你們氣沒了，你不是吃媽媽奶長大的，你沒有孩子嗎？……你們太作孽了知道嗎？」

事後，女子與值班經理一同觀看監控，確認登機門並未提早關閉，確實是自己遲到；而因為當天由杭州前往秦皇島已無其他直飛航班，於是在航空公司建議下辦理退票，另外購買需要中轉的航班，結束鬧劇。