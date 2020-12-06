沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

本是準新娘的小劉今年21歲，目前已有6個多月的身孕，最近因為動了胎氣，正在住院觀察。而讓她動胎氣的原因，竟是男友要求岳父「沒有寶馬不結婚」，且一言不合還將懷孕的她趕出家門。

半島晨報報導，小劉和男友小張今年3月相識，不到一個月就同居了後懷孕，兩人8月中已經領了結婚證，準備10月初舉辦婚禮。不料，日前男友突然要趕她出門，而且態度決絕。

小劉說，男友向準岳父要求買寶馬，並且「沒有寶馬不結婚」。小劉父親說，兩家人在商議婚期時，小張就提出要女方家陪嫁一輛汽車 ，沒想到小張獅子大開口要一輛寶馬，小劉家無法負荷。日前，小張打電話再提此事，而且出言不遜。

小劉更說，此前因為生活費的事，小張就對她有意見，對她的父親也很不尊重，「他說『妳爸連幾百塊錢都不願意給，什麼東西啊？』」。

小張此次因要車不成，先後打了三次電話要趕小劉出門；小劉撥打110求助，又因為動了胎氣住院。兩家人為此再起爭執，小劉的姊姊還被打傷。不斷升級的矛盾，讓小劉對這段婚姻徹底失望。

對此，小張聲稱趕小劉出門只是氣話，且否認自己索取寶馬。不過小張父親表示，確實是孩子做得不對，「不尊重老丈人，我小孩脾氣不好，寶寶脾氣」。他並表示，兩家人最初就彩禮等事宜就沒有共識。

小張父親表示，小張趕小劉出門不對，但小劉沒有與長輩溝通就直接報警，導致家庭矛盾升級，處置也有失妥當。