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女婿家拆遷獲1500萬 岳母覬覦鉅款逼離婚…真被休了！

中國新聞組／北京6日電
面對妻子和岳父岳母要錢的嘴臉，男子心灰意冷。（取材自大河報）
面對妻子和岳父岳母要錢的嘴臉，男子心灰意冷。（取材自大河報）

廣東一男子老家房子拆遷，可以得到1500萬人民幣（約229.6萬美元）的拆遷款，男子得知後高興地同妻子說了這事；沒想到妻子動了歪心思，夥同娘家人想奪取這筆鉅款。

大河報報導，妻子得知丈夫即將得到一筆巨額拆遷款後，與父母親對這1500萬打起了算盤；三人商量後讓女兒要求丈夫抽出1300萬給小舅子買房，不然就要和男子離婚。

男子知道後，直接回絕妻子的要求，並表示拆遷款是自己父母的，和自己根本沾不上邊，也沒有理由去動用這筆錢，況且是為小舅子買房。

不過，妻子仍舊不依不饒逼著丈夫要錢。她認為丈夫的說辭在搪塞自己，他父母的錢就是自己丈夫的錢，而且錢這麼多，他們也用不完，找他們要錢填補自己家的空虛，也是想讓父母和弟弟過得好一點。

面對妻子和岳父岳母要錢的嘴臉，男子心灰意冷，於是最終決定向父母借100萬，與妻子辦了離婚。

對此，網友紛紛發表意見，有人說：「中國是個人情社會，這個可以講情份，可沒義務。大部分人能幫就幫下，不幫也沒事。但要是威脅，那就直接不認這個親就是了。」「錢還沒到手就談離婚，情感的天平被金錢壓了下去，令人寒心！」

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