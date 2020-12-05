跨國追討「肉身菩薩」福建村民勝訴

法院判令荷蘭收藏家維利姆等被告在判決生效日起30天內，向原告福建省大田縣吳山鄉陽春村民委員會、東埔村民委員會返還案涉「章公祖師」肉身坐佛像。（新華社）

福建省文物局2015年時發現，匈牙利自然科學博物館 展出的「肉身坐佛」應是1995年在大田縣陽春村被盜的「章公祖師肉身坐佛像」，並展開文物的確認和追索工作。福建省三明市中級人民法院4日就物權保護糾紛案公開宣判，判令荷蘭收藏家維利姆（Oscar Van Overeem）等被告，在判決生效日起30日內，將章公祖師肉身佛像歸還給福建省大田縣吳山鄉陽春村民委員會及東埔村民委員會。

央視新聞客戶端報導，三明中院審理認為，「章公祖師肉身坐佛像」在陽春村是重要的信物，承載著當地眾多信眾的精神寄託。該佛像也只有回歸其誕生地和長期保存地，才能真正具有融入眾多信眾日常生活的生命力。

據報導，「章公祖師」肉身像1995年12月15日發現被盜；2015年3月，這尊佛像在匈牙利展出時引起廣泛關注。被偷盜、未經中國 政府許可非法出口到國外後，陽春村委會和東埔村委會有權代表集體行使所有權跨境追索。

三明中院表示，於法而言，陽春村和東埔村村民對「章公祖師」肉身坐佛像的集體所有權受法律保護；於情而言，作為祖師信仰的信物，也應當返還給信眾村民；作為人類遺骸的文化財產，於理而言亦當回歸其原始文化氛圍和故土環境。