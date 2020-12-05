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「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

中國新聞組／北京6日電
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

丈夫出軌後已經很令人氣憤了，小三傳訊息給原配耀武揚威，甚至還刻意唆使丈夫家暴原配。這樣惡意的事件發生在江西，李樂因為不堪丈夫毆打，又受了小三刺激情緒，最後將小三捅刺七刀致死。李樂投案後，法院一審以故意殺人罪判處她無期徒刑。

瀟湘晨報報導，中國裁判文書網近日公開李樂故意殺人案的一審判決書。李樂與王軍在相識8年後結婚，婚後李樂陸續生下一子一女。然而，因為王軍吸毒、家暴，李樂與王軍曾三次結婚，三次離婚，最後一次離婚是因為王軍出軌。

王軍出軌的女人叫蔡麗，王軍經常花著蔡麗的錢，還吸毒，因此兩人的感情遭到了家人的強烈反對。最終，李樂與丈夫第三次離婚，王軍與蔡麗同居。

但是在離婚前後，李樂經常因蔡麗唆使遭到王軍毆打，甚至離婚後，王軍還多次與李樂發生糾紛，還因打架報警處理。

更讓李樂氣不過的是，蔡麗還經常發視頻挑釁她，有一次還發「我現在在和王軍發生性關係」的短訊，刺激李樂。

報導指出，2019年9月1日9時許，李樂帶著一雙兒女來到蔡麗的出租房找王軍，恰好遇見王軍出門。王軍帶著兒女先離開，正當李樂準備離開時，抬頭看見蔡麗從出租屋窗戶往下看，兩人發生爭吵。

李樂上樓進入蔡麗的房間，與蔡麗發生撕扯扭打。在扭打過程中，李樂從攜帶的手提包中抽出防身的野外求生刀對蔡麗的頸部、胸部捅刺七刀。蔡麗倒地後，李樂離開作案現場，到派出所投案，而蔡麗則因單刃鋭器刺傷左頸靜脈及肝臟大失血死亡。

江西省九江市中級人民法院一審認為，李樂因被害人蔡麗插足其婚姻導致其家庭破裂，心存積怨。案發當日，其因與被害人發生爭吵，不能控制情緒，用刀具刺殺被害人頸部、胸部七刀，致被害人死亡，其行為構成故意殺人罪。

李樂犯後主動到公安機關投案，到案後如實供述自己的罪行，其行為構成自首，且認罪認罰，可從輕處罰。一審以李樂犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

家暴 公安 中國

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