房東逼他搬? 廣州蛋殼公寓1年輕租客先縱火再跳樓

網傳廣州蛋殼公寓中一名剛畢業尚未找到工作的租客，先在租房內縱火後從18樓墜樓身亡，只留下了朋友圈裡的一句「對不起」。圖為該租客住處。（視頻截圖）

廣州蛋殼公寓有一個租客 近日凌晨時分先在屋內縱火，後從18樓墜樓身亡，只留下朋友圈裡的一句「對不起」。該租客室友稱，他們上周收到房東 通知，因未收到房租要求租客限期搬離，出事租客剛畢業還沒工作。目前警方已介入。

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梨視頻報導，這名室友表示，凌晨3點半房間和走廊冒煙，最後就發現他墜樓了。他們很多人都交了一年的房租，而跳樓的租戶剛畢業還沒工作，貸款繳了一年的房租，原本還說計畫回老家打工還錢，沒想到選擇輕生。

據了解，墜樓當事人凌晨曾發朋友圈，文字寫道：「對不起」，這名室友稱，「他留了朋友圈，過了半個小時就出事，我們都搬出來了，那沒人敢住了。」

房東表示，沒有貼告示勒令退房。車陂派出所工作人員表示，警方暫時還在調查。

另據觀察者網報導，作為蛋殼最大競爭對手也是長租公寓的龍頭，自如近日宣布，業主和租客在與蛋殼公寓解除合約後，可與自如重新簽約，並承諾租客未來一年內按原價可在當前房屋繼續居住，同時最高減免一個月房租。

另外，業主將房屋委託給自如後，自如免收業主未來一年的託管服務費，並提供房屋出租、房屋維護、租務處理等服務。業主和租客可透過熱線電話和線上申請方式參與這一計畫。方案將在上海、廣州、深圳、天津、杭州、南京、成都、武漢全面實施。

據報導，自2020年初上市至今，網上對蛋殼流動性危機的言論從未平息，從拖欠供應商貨款、員工工資，到房東因收不到蛋殼支付的房租、要求強制從租客手中收回房屋。而原本同為受害者的租客與房東，也從聯合維權，一步步走向了對立面。

有業內人士分析稱，蛋殼公寓一案最棘手的一點就是涉及人數達數十萬，即便有各種政策規定出台，一時也難以同時照顧到租戶與房東，唯一的解決辦法就是等待被其他平台全面接盤，承擔蛋殼造成的所有債務。

他進一步表示，當下的矛盾點在於房東與租客都等不起，誰也預料不到會不會有下一個悲劇發生。

報導指出，國務院 新聞辦公室近日舉行新聞發布會，有記者問：最近一段時間，長租公寓品牌蛋殼公寓的爆雷事件引發公眾關注，公寓的運營方拖欠房東房租，導致部分租客被掃地出門。還有的租客因為使用租金貸，陷入違約困境。請問司法機關對此有何評論？

最高人民法院副院長、二級大法官楊萬明：據我了解，有關地方和部門正依法依規進行處理。這個事如果形成案件進入司法程序的話，人民法院將嚴格依法進行審理，以事實為根據，以法律為準繩，依法保護公民、法人的合法權益。