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安徽17歲高中女要投河 多警注視下為何她仍溺亡…

中國新聞組╱北京5日電
網傳視頻顯示，警務人員曾站在岸邊疑似勸解女孩上岸。（視頻截圖）
網傳視頻顯示，警務人員曾站在岸邊疑似勸解女孩上岸。（視頻截圖）

安徽省望江縣一名17歲高中女生近日欲投河自盡，公安局110報警服務台接報警後，處警民警立即趕到現場。在民警安撫勸導過程中，女孩突然撲入深水區，在一群警察目視下，慢慢地沉入水中溺亡。網友痛批女孩跳入水中後，警方沒有第一時間下水救援，施救時，水沒到腰處又返回，最終導致悲劇發生。

目前，望江連夜成立調查組，死者自殺原因正在調查，涉事者已停職。

來源：YouTube

網傳視頻顯示，女孩開始站在離岸邊一米多的河中，水差不多沒過她的膝蓋，幾名警察到場勸解，孰料女孩轉身一躍，沒入水中。幾位警務人員曾相互攙扶嘗試下水救人，為首的民警進入到水沒到腰處決定返回。隨後一名光頭男子跳入水中嘗試施救，但女孩身影肉眼已不可見；另一位男子則在旁人扔了繩子後跳入水中。

另一段20秒的視頻顯示，疑似跳水女孩躺在岸邊，一名醫生和護士正在搶救。

紅星新聞報導，當地一知情人士獲悉，跳水女孩今年17歲，在望江高中讀高二，前一天因個人原因向學校請假回家。當天，有群眾看到該女孩在事發地點附近徘徊一個小時。

該名人士稱，當地民眾對警方的施救處置過程提出質疑。「視頻大家都看了，女孩跳入水中後，警方卻沒有第一時間下水救援。」

望江公安在線報導，針對網友反映的民警、輔警在施救過程中存在的問題，望江縣公安局局第一時間成立調查組，對涉事民警、輔警作出停職接受調查決定，對該事件處置過程進行全面調查，並將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

網傳視頻顯示，幾位警務人員曾相互攙扶嘗試下水救人，但其後折返。（視頻截圖）
網傳視頻顯示，幾位警務人員曾相互攙扶嘗試下水救人，但其後折返。（視頻截圖）

公安 警察

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