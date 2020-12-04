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領個包裹 28歲杭州女被編「出軌快遞小哥」

中國新聞組／北京4日電
被偷拍者攝入鏡頭的吳女。（取材自紅星新聞／當事人供圖）
被偷拍者攝入鏡頭的吳女。（取材自紅星新聞／當事人供圖）

杭州一名28歲吳姓女子，今年8月到社區附近的快遞站取包裹，結果遭人偷拍後做成影片，稱「風騷少婦出軌快遞小哥」並在影片中捏造「對話紀錄」，瞬間傳遍當地群組，吳女憤而報警，積極收集證據，事後警方循線逮捕兩名嫌疑人，結果對方拒賠償，稱「只是鬧著玩」，被依毀謗罪行政拘留9日。

紅星新聞報導，該部影片以「風騷少婦出軌快遞小哥」為題，先是用7月7日吳女到快遞站取包裹的偷拍影片當作開頭，接著稱吳女是獨自在家帶孩子的「小富婆」，由於不堪寂寞，與快遞小哥打情罵俏、兩次主動勾引對方偷情，根本是「風騷少婦」，接著曝光兩人的「對話紀錄」，引人遐想的「香艷劇情」瞬間發酵，從吳女小區業主，到其領導、同事、朋友都在議論，甚至還有國外網友發來信息罵她。

據吳女自述，此後，她被原來的公司勸退，試著投簡歷、找新工作，卻一直被拒絕；她經常無法控制情緒，失眠嚴重，最終被醫院確認為「抑鬱狀態」。

警方通報稱，網上流傳的視頻是郎姓男子趁吳女在小區快遞站點取快遞時通過手機攝錄。出於博人眼球的目的，與何姓友人通過分飾「快遞小哥」與「女業主」身分，捏造了曖昧微信聊天內容，並將攝錄的視頻和聊天截圖發至微信群。

「我認認真真工作，踏踏實實活了28年，但是一夜之間成了笑話，所有成績瞬間清零。」她說，在讓造謠者公開拍視頻道歉、賠償誤工費失敗後，她已起訴至法院，期待盡快有「好的結果」幫她回歸正常生活。

吳女收集的證據。（取材自紅星新聞）
吳女收集的證據。（取材自紅星新聞）

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