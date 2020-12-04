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貴州初三女早戀 4老師群毆 縣領導發文補槍「無藥可救」

中國新聞組／北京4日電
婷婷肩膀紫了一塊，雙腳有大片淤青。（取材自楚天都市報）
婷婷肩膀紫了一塊，雙腳有大片淤青。（取材自楚天都市報）

貴州省遵義市餘慶縣一位就讀於龍溪中學的初三女學生婷婷，日前被曝遭到多名老師毆打，全身多處受傷，縣領導還發文稱她「肉麻地炫耀」。目前，家長已報警。餘慶縣相關領導來到婷婷家向其致歉。涉事學校校長、副校長、教師已停職調查、調查。

楚天都市報報導，11月27日晚9時許，在廣東務工的婷婷父親聽說女兒在學校被人打了，連忙和她視頻。掀開衣領後，父親發現婷婷肩膀紫了一塊，雙腳有大片淤青，便立刻趕回家帶女兒去醫院檢查。在父親多番詢問下，婷婷說出了被打的經過。

據婷婷自述，她和一個同學幫同班另一名男生給初一的女生送牛奶，後有人向老師告狀稱她們在幫人談戀愛。她和另外兩名學生先後進入老師辦公室被懲罰。婷婷被四名老師分別扇巴掌、拳打腳踢，甚至還用竹竿和尺子抽打肩部和小腿，整個過程持續了20多分鐘。

婷婷的叔叔說：「我們和老師聯繫過，有老師否認此事，也有老師說婷婷在談戀愛。校長則表示可以賠償醫藥費，但我們連一句道歉都沒有收到。」他不解的是，校方知道婷婷在學校戀愛的情況，但無論「竄樓」還是戀愛，婷婷就要受到這種體罰嗎？而且事後，婷婷還曾表達過輕生念頭，至今未回學校。

除了校方的態度讓婷婷家長心寒，龍溪鎮黨委書記陳強的表態也引起了婷婷父親的強烈不滿。12月1日凌晨，陳強在朋友圈裡寫到，因為婷婷早戀並在直播中炫耀惹怒了老師，這個「囂張又倒楣的」女生受到體罰，「仔細一想，我們讀書那年代，老師體罰學生是常有的事，如果老師不體罰誰，那一定是無藥可救、放棄治療了。」陳強在朋友圈中感慨。

「看到陳書記說的話之後，我們很憤怒，於是把事情經過完整地發在了網上，希望通過網絡求助，引起各級領導和熱心人士的關注。」婷婷叔叔說，他們也早已報警，希望得到公平、公正的對待。

12月1日，貴州餘慶縣縣委常委、常務副縣長楊芝雄等人來到婷婷家向其致歉。婷婷叔叔說，他們仍望打人的老師能受到處罰。

婷婷肩膀上留下幾道印子。（取材自楚天都市報）
婷婷肩膀上留下幾道印子。（取材自楚天都市報）
貴州餘慶縣縣委常委、常務副縣長楊芝雄等人來到婷婷家向其致歉。但呂家仍望打人的老師...
貴州餘慶縣縣委常委、常務副縣長楊芝雄等人來到婷婷家向其致歉。但呂家仍望打人的老師能受到處罰。（取材自楚天都市報）

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